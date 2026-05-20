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PAMI endurece controles y exige validar identidad para mantener los servicios digitales

La obra social de jubilados y pensionados avanzó durante mayo con un nuevo esquema de control.

PAMI.
PAMI. FOTO TOMADA DE IPROFESIONAL.COM
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Durante mayo, PAMI endureció los controles en Argentina y exige validar la identidad en su plataforma digital para prevenir fraudes virtuales y proteger a sus afiliados.
  • Los afiliados deben validar correo, celular y clave en Mi PAMI para evitar bloqueos en sus trámites, una medida que surge ante el aumento de intentos de estafas virtuales.
  • Si bien no se suspenderá la cobertura médica, esta medida busca blindar el sistema digital de salud a futuro, promoviendo un entorno virtual más seguro para los jubilados.
Resumen generado con IA

La obra social de jubilados y pensionados avanzó durante mayo con un nuevo esquema de control sobre las cuentas digitales de sus afiliados. La medida apunta a reforzar la seguridad en la plataforma Mi PAMI y prevenir fraudes virtuales, estafas telefónicas y accesos no autorizados.

En este contexto, PAMI confirmó que los afiliados deberán cumplir con un requisito obligatorio para seguir utilizando distintos servicios online. Quienes no completen correctamente el proceso podrían encontrar restricciones temporales para realizar trámites digitales.

La decisión aparece en medio del crecimiento de intentos de fraude digital, robo de cuentas y mensajes falsos que utilizan el nombre de la obra social para obtener datos personales.

Cuál es el requisito obligatorio que exige PAMI

Según informó el organismo, los jubilados y pensionados deben validar correctamente su identidad y mantener actualizados sus datos personales dentro de la plataforma Mi PAMI.


Para continuar utilizando las funciones digitales, los afiliados deberán:


tener una cuenta activa;

validar el correo electrónico;

registrar un número de celular actualizado;

confirmar identidad con datos personales coincidentes;

generar una contraseña segura.


Desde la obra social explicaron que el objetivo es reforzar la protección de las cuentas personales y reducir posibles accesos fraudulentos.


El nuevo sistema impacta especialmente en trámites vinculados con recetas electrónicas, órdenes médicas, turnos, consultas administrativas, credenciales digitales y autorizaciones especiales.


Qué puede pasar si no se actualizan los datos


PAMI aclaró que quienes no completen el proceso podrían tener inconvenientes para operar desde la plataforma online o la aplicación móvil.


Entre las posibles dificultades figuran:


bloqueos preventivos;

problemas para recuperar cuentas;

dificultades para validar identidad;

restricciones temporales para realizar trámites digitales.


De todos modos, la obra social remarcó que la medida no implica la suspensión de prestaciones médicas ni la pérdida de cobertura.


Qué es Mi PAMI y para qué sirve


Mi PAMI es la plataforma digital oficial destinada a jubilados y pensionados afiliados a la obra social. Desde allí se pueden realizar múltiples gestiones sin necesidad de asistir de manera presencial a una agencia.


Entre las funciones más utilizadas se encuentran:


consulta de recetas electrónicas;

acceso a la credencial digital;

cartilla médica;

órdenes médicas;

solicitud de turnos;

trámites administrativos.


En los últimos años, PAMI amplió considerablemente la cantidad de servicios digitales disponibles con el objetivo de reducir la presencialidad y agilizar trámites.


Recomendaciones para evitar estafas virtuales


La obra social reiteró que nunca solicita claves bancarias ni contraseñas completas por teléfono, correo electrónico o redes sociales.


Además, recomendó:


no compartir códigos de verificación;

evitar ingresar datos personales desde enlaces recibidos por WhatsApp o SMS;

realizar trámites únicamente desde los canales oficiales.


El procedimiento para crear o validar una cuenta puede realizarse de manera online desde la página oficial de PAMI o mediante la aplicación oficial Mi PAMI.


Para completar la validación, el afiliado necesita contar con número de afiliado, DNI, correo electrónico activo y un teléfono celular actualizado.

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