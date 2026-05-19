El Gobierno volvió a respaldar a Adorni y aseguró que presentará su declaración jurada "en los próximos días"

La definición fue realizada por el ministro del Interior, Diego Santilli, al mediodía, a la salida del MALBA, luego de la exposición del presidente Javier Milei ante empresarios. Allí, el funcionario afirmó que la presentación de la documentación “va a traer tranquilidad”, mientras el oficialismo intenta contener el impacto político del caso y evitar que la oposición convierta el expediente en un nuevo foco de conflicto parlamentario.