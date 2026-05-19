El Gobierno volvió a respaldar a Adorni y aseguró que presentará su declaración jurada "en los próximos días"
Diego Santilli defendió al jefe de Gabinete en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y de la presión opositora en Diputados para avanzar con pedidos de interpelación.
Resumen para apurados
- El ministro Santilli respaldó este martes en Buenos Aires a Manuel Adorni, asegurando que presentará su declaración jurada tras denuncias de presunto enriquecimiento ilícito.
- La medida busca frenar la presión de la oposición en Diputados y dar respuesta a la investigación judicial del juez Lijo y el fiscal Pollicita sobre el patrimonio de Adorni.
- El oficialismo espera que la presentación desactive el conflicto legislativo, permitiendo avanzar con reformas clave como la Ley Hojarasca y modificaciones electorales.
El Gobierno nacional volvió este martes a respaldar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y aseguró que presentará su declaración jurada “en los próximos días”, en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y de la ofensiva opositora en el Congreso para impulsar pedidos de interpelación.
La definición fue realizada por el ministro del Interior, Diego Santilli, al mediodía, a la salida del MALBA, luego de la exposición del presidente Javier Milei ante empresarios. Allí, el funcionario afirmó que la presentación de la documentación “va a traer tranquilidad”, mientras el oficialismo intenta contener el impacto político del caso y evitar que la oposición convierta el expediente en un nuevo foco de conflicto parlamentario.
“Adorni va a presentar la declaración jurada en los próximos días, va a traer tranquilidad”, sostuvo Santilli al referirse a la situación del funcionario, que continúa bajo investigación judicial mientras el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo reúnen información sobre propiedades, viajes, gastos en dólares y movimientos patrimoniales.
En la Casa Rosada esperan que la presentación se concrete cuanto antes para intentar cerrar el frente político y judicial abierto alrededor del jefe de Gabinete. Aunque públicamente evitan profundizar sobre el tema, tanto Javier Milei como Karina Milei consideran prioritario que Adorni entregue la documentación pendiente y así desactivar las críticas de la oposición.
Según trascendió, el equipo de contadores y abogados del funcionario trabaja en la confección final de la declaración jurada. Mientras tanto, Adorni mantiene su agenda de gestión con reuniones de Gabinete, participación en la mesa política oficialista y actividades en el interior del país junto a otros funcionarios nacionales.
Las declaraciones de Santilli se produjeron además en la previa de una sesión clave en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará aprobar la denominada Ley Hojarasca y avanzar con modificaciones en el régimen de Zona Fría. En paralelo, el Gobierno intenta bloquear la ofensiva opositora para promover pedidos de interpelación contra Adorni por las presuntas inconsistencias patrimoniales que investiga la Justicia.
Durante su contacto con la prensa, Santilli también se refirió a las negociaciones políticas que el Gobierno mantiene con distintos sectores parlamentarios por una eventual reforma del sistema de primarias. “Estamos trabajando, yo creo que nos vamos a poner de acuerdo. Obviamente requiere un tiempo más prolongado”, señaló el ministro.
Luego agregó: “Yo creo que vamos a llegar a un punto de común acuerdo sobre las PASO”, en referencia a las conversaciones abiertas entre el oficialismo y sectores dialoguistas para modificar el esquema electoral.
Santilli destacó además el funcionamiento interno del oficialismo y mencionó especialmente al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Tenemos un equipo de trabajo que avanza en reformas estructurales, Martín es el presidente de la Cámara de Diputados, es un hombre importantísimo para la estructura. Todos tenemos una tarea enorme para solucionar los problemas de la Argentina”, afirmó.
En paralelo, el ministro también defendió el rumbo económico del Gobierno nacional. Según indicó, “12 de los 16 sectores de la economía están creciendo”, aunque admitió que todavía persisten dificultades vinculadas al consumo.
“El consumo en algunos sectores es el que está faltando. Es el camino que va a venir junto con la construcción, son los dos sectores que empiezan a salir adelante ahora”, expresó.