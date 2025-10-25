Secciones
Política

Son de la UNT y formarán parte de la presencia argentina en la cumbre mundial del clima

Mauricio Castro, estudiante de Derecho, y Agustina Tarcaya, licenciada en Comunicación, participarán en la COY20 y en la COP30. Las conferencias de las Naciones Unidas serán en noviembre, en Belém do Pará, Brasil.

DE TUCUMAN A LA AMAZONIA. Mauricio Castro y Agustina Tarcaya representarán a la Argentina en la COY20 y COP30 en Brasil, donde el mundo debatirá su futuro ambiental. CORTESÍA MAURICIO Y AGUSTINA DE TUCUMAN A LA AMAZONIA. Mauricio Castro y Agustina Tarcaya representarán a la Argentina en la COY20 y COP30 en Brasil, donde el mundo debatirá su futuro ambiental. CORTESÍA MAURICIO Y AGUSTINA
Victoria Reinoso
Por Victoria Reinoso Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Organización de las Naciones UnidasSan Miguel de TucumánBrasilArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Qué tan real es la paridad? Las datos revelan que el poder sigue siendo masculino

¿Qué tan real es la paridad? Las datos revelan que el poder sigue siendo masculino

Está a 400 kilómetros de Tucumán y es uno de los mejores pueblos del mundo, según la ONU

Está a 400 kilómetros de Tucumán y es uno de los mejores pueblos del mundo, según la ONU

Dónde queda y qué hacer en el pueblo del norte argentino elegido como la Mejor del Mundo este 2025

Dónde queda y qué hacer en el pueblo del norte argentino elegido como la Mejor del Mundo este 2025

Lo más popular
Javier Milei reordena su gabinete y crecen las dudas sobre Francos
1

Javier Milei reordena su gabinete y crecen las dudas sobre Francos

Lourdes Fernández, de Bandana, quedó envuelta en un entramado judicial
2

Lourdes Fernández, de Bandana, quedó envuelta en un entramado judicial

Debuta la Boleta Única de Papel: qué marca hay que hacer
3

Debuta la Boleta Única de Papel: qué marca hay que hacer

Elecciones 2025: qué está prohibido y cómo denunciar irregularidades
4

Elecciones 2025: qué está prohibido y cómo denunciar irregularidades

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado marcado por los chaparrones y la inestabilidad
5

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado marcado por los chaparrones y la inestabilidad

El truco infalible para limpiar la pantalla del televisor sin dañarla, según los expertos
6

El truco infalible para limpiar la pantalla del televisor sin dañarla, según los expertos

Más Noticias
Debuta la Boleta Única de Papel: qué marca hay que hacer

Debuta la Boleta Única de Papel: qué marca hay que hacer

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado marcado por los chaparrones y la inestabilidad

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado marcado por los chaparrones y la inestabilidad

El truco infalible para limpiar la pantalla del televisor sin dañarla, según los expertos

El truco infalible para limpiar la pantalla del televisor sin dañarla, según los expertos

Elecciones 2025: qué está prohibido y cómo denunciar irregularidades

Elecciones 2025: qué está prohibido y cómo denunciar irregularidades

El Museo del Bicentenario que se convirtió en oficinas legislativas

El Museo del Bicentenario que se convirtió en oficinas legislativas

Javier Milei reordena su gabinete y crecen las dudas sobre Francos

Javier Milei reordena su gabinete y crecen las dudas sobre Francos

Denuncian otra agresión de patovicas a la salida de un boliche

Denuncian otra agresión de patovicas a la salida de un boliche

Comentarios