Cano exigió explicaciones tras la muerte de un detenido en Los Pocitos

Finalmente, Cano cuestionó el uso de las comisarías como centros de detención permanente: “Las comisarías no están preparadas ni tienen el personal capacitado para alojar detenidos. No hay condiciones edilicias, no hay recursos humanos formados ni protocolos adecuados. La responsabilidad del alojamiento de personas privadas de libertad es del Servicio Penitenciario, no de la policía”, concluyó.