Investigan tres homicidios: el fiscal pidió condena y prórrogas de prisión preventiva

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Homicidios I, el ataque ocurrió el 20 de diciembre de 2025. La víctima estaba en la vereda de su casa, ubicada en calle Granaderos de San Martín al 1.900, junto a familiares. Ortiz, quien cumplía arresto domiciliario, comenzó a disparar hacia la vivienda desde una esquina cercana. Minutos después, Zelarayán habría llegado al domicilio de Ortiz, recibió el arma, se dirigió hasta la casa de Suárez y efectuó nuevos disparos. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de la mujer, la que falleció dos días después.