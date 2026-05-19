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Investigan tres homicidios: el fiscal pidió condena y prórrogas de prisión preventiva
Investigan tres homicidios: el fiscal pidió condena y prórrogas de prisión preventiva
Por Micaela Pinna Otero 19 Mayo 2026


Tres causas por homicidio avanzan en Tribunales. Mientras un crimen ocurrido en Yerba Buena se encamina al juicio oral, otro debate por un asesinato en Alderetes quedó a la espera de sentencia y, en paralelo, la Justicia prorrogó la prisión preventiva de dos acusados por el homicidio de una mujer en la capital provincial.

Uno de los expedientes, que será elevado a juicio en las próximas semanas, es el que tiene como imputado a Josué Leandro Emilio Masnaghetti, acusado por el homicidio de Manuel Adrián Acosta, ocurrido el 18 de octubre de 2025 en una finca ubicada en el barrio 103 Viviendas de Villa Carmela, en Yerba Buena.

Según la acusación del fiscal Carlos Sale, Acosta y Masnaghetti comenzaron una discusión vinculada al consumo de sustancias. La pelea derivó en golpes de puño y el acusado apuñaló a la víctima. Acosta fue trasladado al hospital Centro de Salud, donde permaneció internado hasta fallecer el pasado 8 de marzo.

Ayer, Sale solicitó la prórroga de la prisión preventiva por 45 días. El representante del Ministerio Público explicó que ya fue firmado el requerimiento de apertura a juicio y adelantó que la pretensión punitiva será de 14 años de prisión. El juez hizo lugar al pedido fiscal y extendió la medida.

Otra de las causas que avanzó fue el juicio contra Diego Orquera, imputado por asesinar a Facundo Daniel Barboza el 20 de octubre de 2024, en Alderetes. Durante los alegatos finales, el Ministerio Público Fiscal pidió que sea condenado a 14 años de prisión. Hoy, los jueces Isolina Papás Pérez de Nucci, Alejandra Balcázar y Guido Cattáneo anunciarán la sentencia.

Puñaladas

Según la teoría del fiscal Pedro Gallo, el imputado atacó a Barboza con un cuchillo mientras la víctima se encontraba frente a una vivienda del barrio San Alberto, en el camino a La Aguadita, en Los Gutiérrez. Allí, Orquera le asestó múltiples puñaladas en el abdomen, el hombro y el tórax, una de las cuales perforó el pulmón izquierdo. La víctima fue trasladada al hospital Centro de Salud, donde murió a causa de una hipovolemia aguda.

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Finalmente, en otra audiencia desarrollada ayer, la Justicia prorrogó hasta el 22 de junio la prisión preventiva de Benito Antonio Ortiz y Luciano Matías Zelarayán, acusados por el homicidio de Mariela del Carmen Suárez.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Homicidios I, el ataque ocurrió el 20 de diciembre de 2025. La víctima estaba en la vereda de su casa, ubicada en calle Granaderos de San Martín al 1.900, junto a familiares. Ortiz, quien cumplía arresto domiciliario, comenzó a disparar hacia la vivienda desde una esquina cercana. Minutos después, Zelarayán habría llegado al domicilio de Ortiz, recibió el arma, se dirigió hasta la casa de Suárez y efectuó nuevos disparos. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de la mujer, la que falleció dos días después.

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