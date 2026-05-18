Con el orgullo herido, DT interino y polémicas: así llega Talleres, el rival de Atlético Tucumán en Copa Argentina

El contexto puede ser engañoso e incluso invitar a relajaciones en exceso. Con el torneo Apertura concluido, el semestre a punto de terminar y la cabeza lógicamente puesta en el armado del plantel para la segunda parte del año, los objetivos parecen renovados. Pero no hay margen para la distracción: antes del receso y las vacaciones, hay un compromiso límite. El duelo de 16avos de final de la Copa Argentina -este miércoles desde las 17- no es uno más ni para Atlético Tucumán ni para Talleres. De hecho, desde la vereda cordobesa, fue calificado durante la semana como un encuentro de carácter “trascendental”.