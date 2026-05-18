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Diputadas del bloque Independencia impulsarán proyectos para reactivar obras en Tucumán

Jaldo recibió a las diputadas Medina y Fernández.

Diputadas del bloque Independencia impulsarán proyectos para reactivar obras en Tucumán
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo y diputadas del bloque Independencia acordaron impulsar proyectos en el Congreso para reactivar obras públicas paralizadas en Tucumán este martes.
  • Las iniciativas buscan financiamiento para obras con avances del 10% al 78% en San Andrés, Aguilares y Concepción, algunas originalmente costeadas por el BID y hoy detenidas.
  • La estrategia busca canalizar pedidos ante el ajuste nacional, priorizando la infraestructura básica y reforzando la defensa de la educación pública en el interior tucumano.
Resumen generado con IA

El gobernador Osvaldo Jaldo mantuvo este mañana en su despacho una reunión con las diputadas del bloque Independencia, Gladys Medina y Elia Fernández de Mansilla y los ministros del Interior, Darío Monteros y Marcelo Nazur, de Obras Públicas.

Tras el encuentro y en diálogo con la prensa, Medina explicó que durante la reunión evaluaron el escenario político de cara a la próxima sesión en el Congreso de la Nación y avanzaron en iniciativas relacionadas con infraestructura para la provincia.

En ese sentido, sostuvo: “Evaluamos y analizamos los pasos a seguir en la próxima sesión, donde estamos convocados para el día miércoles a la mañana. También hablamos sobre proyectos que vamos a presentar con la diputada en el Congreso de la Nación, referidos a obras que vamos a solicitar para nuestra provincia”.

La legisladora destacó además el trabajo articulado entre Nación y Provincia para canalizar las necesidades de Tucumán ante el Congreso.

“Creo que ha sido una mañana fructífera, a fin de poder trabajar también junto a los ministros Nazur y Monteros ya que tiene como objetivo llevar al Congreso de la Nación las necesidades que tiene nuestra provincia, de manera específica en lo que se refiere a obra pública”, expresó.

Medina indicó que presentarán proyectos legislativos para solicitar financiamiento nacional destinado a obras que quedaron paralizadas y que registran distintos niveles de avance.

La diputada precisó: “Son proyectos de obras que ya comenzaron en años anteriores, algunas financiadas por el BID, y que quedaron paradas. Con la diputada vamos a presentar proyectos para reactivar y pedir la continuidad de esas obras”.

Además detalló que entre las obras incluidas figuran proyectos en San Andrés, Aguilares y Concepción. “Tenemos la obra de San Andrés, tenemos la obra de Aguilares y también obras en Concepción, que tienen distintos porcentajes de avance. Algunas están en un 10%, otras en un 78%, como por ejemplo la obra en Concepción. La obra en San Andrés también comenzó y tiene un 10% o un 15% de avance. Hoy necesitamos el financiamiento para la continuidad de estas obras”, afirmó.

Menos recursos para deporte

Consultada sobre la reducción de recursos para el deporte a nivel nacional, Medina lamentó la situación y resaltó el rol social que cumplen los clubes y las actividades deportivas.

En esa línea, manifestó: “Lamentamos esta situación en este momento difícil que vive la Argentina. Creo que el deporte viene a dar solución no solo a aquellas cuestiones que tienen que ver con lo artístico y cada uno de los deportes, sino también a muchas de las situaciones difíciles y vulnerables que vive nuestra juventud, como las adicciones”.

Además, remarcó: “Los clubes de barrio cumplen una función social muy importante. Hacen la contención a los jóvenes, a los adultos y a todas aquellas personas que tienen el talento o que les gusta hacer deporte en su vida cotidiana. También ayuda a la salud”.

En relación con la educación pública, Medina reafirmó su postura a favor de la enseñanza gratuita y valoró las políticas educativas impulsadas por el Gobierno provincial.

“Como docente y como mamá, estamos a favor de la educación pública gratuita. Estamos orgullosos del Gobierno de la Provincia. Estuvimos inaugurando en la ciudad de Lules una universidad para los luleños, y esto es el Gobierno de la Provincia de Tucumán: un gobierno que piensa en la educación”, expresó.

Por último, subrayó el objetivo de ampliar el acceso educativo en el interior tucumano. “Desde nuestra provincia estamos llevando la universidad pública al interior, no solo en los municipios, sino también en las comunas. Esa es nuestra línea y, como docente, por supuesto defiendo, apoyo y trabajo muchísimo junto a la diputada Elia Fernández en todo lo que se refiere a la educación para los niños, los jóvenes y los adultos”, concluyó.



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