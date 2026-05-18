Diputadas del bloque Independencia impulsarán proyectos para reactivar obras en Tucumán

Además detalló que entre las obras incluidas figuran proyectos en San Andrés, Aguilares y Concepción. “Tenemos la obra de San Andrés, tenemos la obra de Aguilares y también obras en Concepción, que tienen distintos porcentajes de avance. Algunas están en un 10%, otras en un 78%, como por ejemplo la obra en Concepción. La obra en San Andrés también comenzó y tiene un 10% o un 15% de avance. Hoy necesitamos el financiamiento para la continuidad de estas obras”, afirmó.