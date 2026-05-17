San Martín perdió con Gimnasia y Tiro y volvieron las dudas alrededor del equipo

La defensa, es verdad, casi no sufrió. El orden atrás permitía ilusionarse con que, si se encendía una chispa arriba, el triunfo viajaba a Tucumán. De hecho, en el segundo tiempo, San Martín merodeó el gol con dos o tres chances claras. Primero, Nicolás Ferreyra no se pudo acomodar en una zona de la cancha que no es la suya y terminó tropezando con la pelota; un rato después, Alan Cisnero la agarró demasiado abajo tras un centro atrás de Diego Diellos y el remate se fue alto. Sumado a un par de rebotes “sucios” en el área local, daba la sensación de que el “Santo” estaba para dar el zarpazo. Así lo entendió Yllana, que decidió tocar el equipo, pero esta vez las variantes no le funcionaron como esperaba.