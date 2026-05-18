Adiós al spam telefónico: la frase clave para frenar llamadas de call centers

Ante este panorama, la estrategia ideal consiste en combinar la frase clave con el bloqueo manual de cada contacto molesto. De este modo, el usuario reduce de forma paulatina el margen de acción de los centros de atención telefónica y debilita su insistencia. Esta acción conjunta debuta como una defensa mucho más sólida para recuperar la tranquilidad en el teléfono móvil.