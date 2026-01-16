“Es un pelotu**”: Chiche Gelgblung respondió a las burlas del hijo de Matías Martin

La disparidad entre generaciones atraviesa matices infinitos y la falta de entendimiento es uno de ellos. El panelista Luca Martin, hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, fue uno de los panelistas de “Bendita TV” en las últimas semanas, desde que Beto Casella salió del programa. En una desafortunada declaración, insultó a Chiche Gelblung, quien terminó por responderle con un insulto y restándole importancia.
Mientras Gelblung continúa con su carrera periodística a sus 81 años, Luca Martin acaba de iniciarla. Haciendo especial énfasis en esa diferencia de edad, Martin habló sobre la vejez de Chiche y criticó uno de sus programas. El panelista pudo reconocer problemas en la producción y con el tiempo de las emisiones. Al compartirlos, además sumó una burla innecesaria contra la edad del conductor.
La burla de Luca Martin a Chiche Gelblung
Mientras analizaban en “Bendita TV” uno de los programas de Chiche, el hijo de Dupláa aprovechó el momento para burlarse de la edad del conductor. “No quiero ser edadista”, empezó anticipándose y sus compañeros le preguntaron a qué se refería. Explicó que el edadismo es el prejuicio a la gente de la tercera edad o mayor y de inmediato lo corrigieron aclarándole que se trataba de gerontofobia.
“Pero, ¿Chiche no está viejo hace ya aproximadamente 300 años? Chiche ya estaba viejo cuando yo era un nene”, dijo el panelista de 25 años entre risas y en tono de burla. La conductora del programa, Edith Hermida, intervino para poner un alto al comentario. “No tengamos edadismo chicos, no está bueno. Aparte me parece que a pesar de todo él sigue manejando una editorial maravillosa, Chiche hace escuela en televisión”, dijo.
Chiche Gelblung insultó a Luca y Matías Martin
En “Puro Show”, de Eltrece, hicieron seguimiento a las declaraciones de los involucrados. Además del comentario de Martin, fueron a preguntarle a Chiche qué opinaba. En principio, el periodista dijo que no estaba enterado sobre la burla: “¿Qué querés que haga? Primero hay que llegar. ¿Qué me va a molestar? De ninguna manera, no me preocupa”, sentenció.
Pero después de un par de repreguntas, Chiche decidió dar una contraofensiva que no solo alcanzó a Luca Martin, sino también a su padre que, hasta el momento, no había estado involucrado. “No sé cómo calificarlo, es un pelotu**, pero el padre también es un pelotu**. Así que, de tal palo, tal astilla. Si lo hace feliz, no hay problema”, dijo fulminante, para después destacar que no era fácil llegar a su edad.
A su vez, dijo que no le preocupaban los límites que había que ponerle al streaming. “He visto muchas nuevas generaciones, pero… son opiniones. Estoy trabajando a esa hora, no puedo mirar eso”, dijo por “Bendita TV”. Luego, le recomendó a Martin que se cuidara para llegar a su edad como él. “No siento que me faltó el respeto. Es una boludez, no tiene ninguna importancia”, cerró.