¿Qué se sabe de la salud de Luis Miguel tras las versiones sobre su internación?

Resumen para apurados
- El entorno de Luis Miguel desmintió rumores sobre una supuesta internación de urgencia por problemas cardíacos en Nueva York, tras viralizarse versiones falsas este 15 de mayo.
- La versión surgió de la periodista Jacqueline Martínez, quien afirmó que el cantante se sentía mal. Sin embargo, allegados y clubes de fans calificaron la noticia como una fake news.
- El suceso resalta la fragilidad informativa ante rumores de celebridades. Se espera que el cantante mantenga su agenda, mientras fans piden remitirse solo a canales oficiales.
Una fuerte versión sobre la salud de Luis Miguel generó preocupación entre sus fanáticos luego de que medios mexicanos y cuentas de espectáculos afirmaran que el artista habría sido hospitalizado de urgencia en Nueva York por un supuesto problema cardíaco.
La información comenzó a circular este viernes 15 de mayo y rápidamente se viralizó en redes sociales, provocando alarma entre seguidores del cantante mexicano en distintos países.
Cómo surgieron los rumores sobre la salud de Luis Miguel
La versión fue difundida por la periodista de espectáculos Jacqueline Martínez, conocida popularmente como Chamonic. Según indicó en sus redes sociales, la pareja del cantante, Paloma Cuevas, lo habría acompañado a una revisión médica en Estados Unidos y allí habrían detectado una complicación cardíaca.
“Supuestamente… se dice que Luis Miguel desde el día lunes se encuentra hospitalizado tras sentirse mal”, expresó la comunicadora en una publicación que rápidamente tuvo repercusión. Sin embargo, poco después comenzaron a surgir desmentidas desde el entorno cercano del artista.
El entorno del cantante negó una internación
De acuerdo con información difundida por la agencia Noticias Argentinas, personas allegadas a Luis Miguel aseguraron que el músico “se encuentra en perfecto estado de salud” y negaron que haya sido internado en Nueva York.
Además, calificaron las versiones que circularon en redes sociales y algunos medios como una “fake news infundada”. La repercusión fue tan grande que incluso el fans club oficial del artista en Argentina salió a aclarar la situación.
El comunicado del fans club oficial de Luis Miguel en Argentina
Las integrantes de “Te tengo todo excepto a ti”, el club de fans oficial de Luis Miguel en el país, también desmintieron los rumores y pidieron no compartir información falsa. “Queremos pedirles a todos los seguidores y páginas de fans que eviten difundir este tipo de publicaciones ya que son fake news”, señalaron.
Asimismo, agradecieron la preocupación de los seguidores y recomendaron informarse únicamente a través de canales oficiales vinculados al cantante mexicano.