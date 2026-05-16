Secciones
EspectáculosFamosos

¿Qué se sabe de la salud de Luis Miguel tras las versiones sobre su internación?

Medios mexicanos habían difundido que el cantante estaba internado en Nueva York por problemas cardíacos. ¿Qué dijo su entorno al respecto?

El entorno de Luis Miguel habló tras las versiones sobre un problema cardíaco El entorno de Luis Miguel habló tras las versiones sobre un problema cardíaco Infobae
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El entorno de Luis Miguel desmintió rumores sobre una supuesta internación de urgencia por problemas cardíacos en Nueva York, tras viralizarse versiones falsas este 15 de mayo.
  • La versión surgió de la periodista Jacqueline Martínez, quien afirmó que el cantante se sentía mal. Sin embargo, allegados y clubes de fans calificaron la noticia como una fake news.
  • El suceso resalta la fragilidad informativa ante rumores de celebridades. Se espera que el cantante mantenga su agenda, mientras fans piden remitirse solo a canales oficiales.
Resumen generado con IA

Una fuerte versión sobre la salud de Luis Miguel generó preocupación entre sus fanáticos luego de que medios mexicanos y cuentas de espectáculos afirmaran que el artista habría sido hospitalizado de urgencia en Nueva York por un supuesto problema cardíaco.

Preocupación por Luis Miguel: medios mexicanos aseguran que fue internado de urgencia en Nueva York

Preocupación por Luis Miguel: medios mexicanos aseguran que fue internado de urgencia en Nueva York

La información comenzó a circular este viernes 15 de mayo y rápidamente se viralizó en redes sociales, provocando alarma entre seguidores del cantante mexicano en distintos países.

Cómo surgieron los rumores sobre la salud de Luis Miguel

La versión fue difundida por la periodista de espectáculos Jacqueline Martínez, conocida popularmente como Chamonic. Según indicó en sus redes sociales, la pareja del cantante, Paloma Cuevas, lo habría acompañado a una revisión médica en Estados Unidos y allí habrían detectado una complicación cardíaca.

“Supuestamente… se dice que Luis Miguel desde el día lunes se encuentra hospitalizado tras sentirse mal”, expresó la comunicadora en una publicación que rápidamente tuvo repercusión. Sin embargo, poco después comenzaron a surgir desmentidas desde el entorno cercano del artista.

El entorno del cantante negó una internación

De acuerdo con información difundida por la agencia Noticias Argentinas, personas allegadas a Luis Miguel aseguraron que el músico “se encuentra en perfecto estado de salud” y negaron que haya sido internado en Nueva York.

Además, calificaron las versiones que circularon en redes sociales y algunos medios como una “fake news infundada”. La repercusión fue tan grande que incluso el fans club oficial del artista en Argentina salió a aclarar la situación.

El comunicado del fans club oficial de Luis Miguel en Argentina

Las integrantes de “Te tengo todo excepto a ti”, el club de fans oficial de Luis Miguel en el país, también desmintieron los rumores y pidieron no compartir información falsa. “Queremos pedirles a todos los seguidores y páginas de fans que eviten difundir este tipo de publicaciones ya que son fake news”, señalaron.

Asimismo, agradecieron la preocupación de los seguidores y recomendaron informarse únicamente a través de canales oficiales vinculados al cantante mexicano.

Temas Luis Miguel
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Preocupación por Luis Miguel: medios mexicanos aseguran que fue internado de urgencia en Nueva York

Preocupación por Luis Miguel: medios mexicanos aseguran que fue internado de urgencia en Nueva York

Lo más popular
Por qué el DNU que nombra a Ingrid Lausberg en el Ersept genera dudas en la Legislatura
1

Por qué el DNU que nombra a Ingrid Lausberg en el Ersept genera dudas en la Legislatura

Una mujer vinculada a un crimen narco eligió un country de Tucumán para esconderse
2

Una mujer vinculada a un crimen narco eligió un country de Tucumán para esconderse

Hoy un auto chino cambia cada dos años: Daniel Herrero, CEO de Mercedes-Benz, lanzó una advertencia para la industria automotriz
3

"Hoy un auto chino cambia cada dos años": Daniel Herrero, CEO de Mercedes-Benz, lanzó una advertencia para la industria automotriz

Las claves del acuerdo entre Jaldo y Acevedo para sostener unido al PJ
4

Las claves del acuerdo entre Jaldo y Acevedo para sostener unido al PJ

“Siempre es un caos”: obra frenada y reclamos en el Acceso Sur a la capital
5

“Siempre es un caos”: obra frenada y reclamos en el Acceso Sur a la capital

Ranking notas premium
La Cámara Federal resolvió que Pagani no podría ser candidato a otro mandato en la UNT
1

La Cámara Federal resolvió que Pagani no podría ser candidato a otro mandato en la UNT

Pelli será operado otra vez por el cabezazo de Pichón Segura e insiste por una junta médica
2

Pelli será operado otra vez por el cabezazo de "Pichón" Segura e insiste por una junta médica

Pichón Segura, con fecha para el juicio abreviado: Es un traje a medida, dijo Pelli
3

"Pichón" Segura, con fecha para el juicio abreviado: "Es un traje a medida", dijo Pelli

Un médico tucumano casi muere en la pandemia y escribió un libro para no olvidar
4

Un médico tucumano casi muere en la pandemia y escribió un libro para no olvidar

Cómo no va a haber vino en Tucumán si tenemos 18 bodegas”: la nueva presidenta del sector quiere terminar con un mito
5

"Cómo no va a haber vino en Tucumán si tenemos 18 bodegas”: la nueva presidenta del sector quiere terminar con un mito

Más Noticias
Los Fabulosos Cadillacs, hoy en Tucumán: hora y lugar de un show que despliega 40 años de trayectoria

Los Fabulosos Cadillacs, hoy en Tucumán: hora y lugar de un show que despliega 40 años de trayectoria

Por qué el DNU que nombra a Ingrid Lausberg en el Ersept genera dudas en la Legislatura

Por qué el DNU que nombra a Ingrid Lausberg en el Ersept genera dudas en la Legislatura

Hoy un auto chino cambia cada dos años: Daniel Herrero, CEO de Mercedes-Benz, lanzó una advertencia para la industria automotriz

"Hoy un auto chino cambia cada dos años": Daniel Herrero, CEO de Mercedes-Benz, lanzó una advertencia para la industria automotriz

“Siempre es un caos”: obra frenada y reclamos en el Acceso Sur a la capital

“Siempre es un caos”: obra frenada y reclamos en el Acceso Sur a la capital

Una mujer vinculada a un crimen narco eligió un country de Tucumán para esconderse

Una mujer vinculada a un crimen narco eligió un country de Tucumán para esconderse

Las claves del acuerdo entre Jaldo y Acevedo para sostener unido al PJ

Las claves del acuerdo entre Jaldo y Acevedo para sostener unido al PJ

14 advertencias en el extraño país del diputesla

14 advertencias en el extraño país del "diputesla"

Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Comentarios