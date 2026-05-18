Un estudio alertó que dormir ocho horas ya no son suficientes: ¿por qué?

En un mundo donde se aprecian los atajos y las estrategias de optimización, los lapsos necesariamente se aceleran. Pero las demandas de nuestro cuerpo van en contra de las pautas tradicionales. Cuanto más rápido necesitamos que se complete el alivio, mayor será el período necesario para un sueño reparador. Esto lo observaron los estudiosos en los laboratorios de sueño cuando se dieron con que el tiempo dedicado al descanso de ondas lentas se había reducido, a pesar de una duración total del pernocte normal. Así concluyeron: ocho horas en la cama ya no garantizan que el organismo se haya restablecido por completo.