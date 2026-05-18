Un estudio alertó que dormir ocho horas ya no son suficientes: ¿por qué?

Resumen para apurados
- Un estudio científico determinó que dormir ocho horas es insuficiente debido a que la hiperconectividad digital mantiene al cerebro en estado de vigilancia e impide el descanso.
- La estimulación constante eleva el cortisol y bloquea el sueño de ondas lentas, proceso clave para la reparación celular que no se activa pese a apagar las luces a horario.
- El impacto futuro incluye un aumento en riesgos cardiometabólicos. Especialistas recomiendan rituales de desapego digital para resetear el sistema nervioso y recuperar la salud.
Para los tiempos modernos, descansar es más bien una interrupción y dormirse un parate significativo en la productividad. Pero las demandas del mundo digital y laboral están lejos de ser únicamente una concepción de la época contemporánea, sino una dinámica que nuestra fisiología parece haber adoptado. Un estudio dio cuenta de que las directrices de salud tradicionales ya no encajan con los ritmos nuevos, y que el estándar de ocho horas de descanso ya no es suficiente.
En un mundo donde se aprecian los atajos y las estrategias de optimización, los lapsos necesariamente se aceleran. Pero las demandas de nuestro cuerpo van en contra de las pautas tradicionales. Cuanto más rápido necesitamos que se complete el alivio, mayor será el período necesario para un sueño reparador. Esto lo observaron los estudiosos en los laboratorios de sueño cuando se dieron con que el tiempo dedicado al descanso de ondas lentas se había reducido, a pesar de una duración total del pernocte normal. Así concluyeron: ocho horas en la cama ya no garantizan que el organismo se haya restablecido por completo.
La ilusión de las ocho horas y el cerebro alerta
El sueño de ondas lentas es la fase más estrechamente relacionada con la reparación celular y la recuperación metabólica, la etapa más reparadora del descanso. Desde la National Geographic advirtieron que no se trata ya de una falta de límites o “un fracaso personal”. No implica que pasamos demasiado tiempo en la pantalla y por ello no pudimos desconectarnos. De acuerdo con Orfeu Buxton, investigador del descanso de la institución, “Puede que terminemos el día, pero el cerebro no recibió las señales hormonales y neuronales que le indican que puede apagar la mente sin peligro”.
En su libro Dopamine Nation, la psiquiatra de Stanford Anna Lembke escribió que la estimulación digital constante empuja el sistema de recompensa del cerebro hacia el deseo, dejándolo inquieto incluso después de que la pantalla se apague. Investigaciones recientes respaldan este cambio. Un estudio de 2025 publicado en Frontiers in Psychiatry reveló que una mayor dependencia de los teléfonos inteligentes se asociaba fuertemente con una peor calidad del sueño y un mayor malestar psicológico, incluso entre personas que reservaban tiempo para descansar.
La biología detrás del "desvelo digital"
El problema, explicaron en el informe de NatGeo, no radica simplemente en que las pantallas nos hagan acostarnos más tarde, sino en que, incluso cuando protegemos nuestras ocho horas de sueño y apagamos las luces a la hora prevista, la fisiología de la recuperación puede no activarse. Para comprender por qué se está interrumpiendo esa señal, los investigadores ahora están mirando más allá de la hora de acostarse y adentrándose en la biología de cómo el cuerpo reconoce que es seguro relajarse.
El quid de la cuestión está en que nuestro sistema de estrés está diseñado para mantenerse activo ante cualquier demanda que considere inconclusa. Científicamente, la verdadera recuperación solo se activa cuando el cerebro apaga sus sistemas de monitoreo y vigilancia. Si esto no ocurre, podemos estar inmóviles en la cama, pero el cuerpo sigue trabajando en falso. En los laboratorios de sueño, este fenómeno es medible y alarmante: el cortisol nocturno disminuye a un ritmo mucho más lento, la frecuencia cardíaca no logra estabilizarse y la red de saliencia del cerebro —el circuito encargado de detectar amenazas— permanece encendida como si estuviéramos en peligro, incluso en medio del silencio de la habitación.
La urgencia digital internalizada en el cuerpo
Esta falta de desconexión biológica es alimentada directamente por la cultura de la urgencia digital. Buxton describió este escenario como una especie de “fracturación hidráulica humana”, donde la economía digital está diseñada para explotar nuestra capacidad de vigilancia mediante interacciones intensas y adictivas. El daño colateral no es solo el desvelo, sino la degradación de la "salud del sueño" en su totalidad: perdiendo regularidad, profundidad y calidad, más allá de lo que marque el reloj. De hecho, la luz artificial de los dispositivos no solo retrasa el reloj biológico, sino que activa vías de alerta que enmascaran el cansancio real, manteniéndonos falsamente atentos mientras la necesidad de dormir se acumula en el fondo.
A este panorama se suma el factor del tiempo biológico. El cerebro funciona bajo un estricto horario interno regulado por los ritmos circadianos; acostarse a una hora razonable no sirve de mucho si el organismo todavía procesa el entorno en "modo diurno". Muchos de los que creen padecer insomnio sufren en realidad lo que los expertos denominan "desfase horario social" o social jetlag: un desajuste crónico entre los horarios de la rutina laboral y los días de descanso. Como explicó Kristen Knutson, investigadora de la Universidad Northwestern, dormir en el momento biológico incorrecto fragmenta las fases del sueño, volviéndolo superficial y elevando, a largo plazo, el riesgo cardiometabólico.
El desafío de resetear nuestro sistema nervioso
La química detrás de este "apagado retardado" altera de forma directa los procesos de autolimpieza del cuerpo. El descenso vespertino del cortisol es el que abre la puerta al sueño de ondas lentas, la fase crucial donde el sistema glinfático del cerebro se encarga de eliminar los desechos metabólicos acumulados durante el día. Cuando el estrés o las pantallas mantienen el cortisol elevado, esta "limpieza" se vuelve ineficiente, explicando por qué nos levantamos agotados a pesar de haber cumplido con las horas teóricas de reposo.
Finalmente, los especialistas advierten que el desafío actual no es solo físico, sino la erosión de los límites psicológicos. La mente, acostumbrada a la gratificación y la urgencia de las notificaciones, experimenta el silencio de la noche como una dislocación en lugar de un alivio. Por eso, revertir este proceso no requiere de hábitos perfectos, sino de reconstruir señales claras de "desapego" antes de cerrar los ojos. Pequeños rituales predecibles y repetitivos —como atenuar las luces, cerrar la computadora y silenciar las alertas— son la única forma de avisarle al sistema nervioso que el día ha terminado, permitiendo que la vigilancia disminuya y que el cuerpo, por fin, entienda que es seguro descansar.