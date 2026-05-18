Balaclava: qué es y por qué será el accesorio estrella del invierno 2026

Resumen para apurados
- La balaclava se posiciona como el accesorio clave del invierno 2026, integrándose a la moda urbana global tras dejar su uso exclusivo en deportes y el ámbito militar.
- Surgida en la Guerra de Crimea de 1854, esta capucha de punto que cubre cabeza y cuello evoluciona desde la supervivencia militar hacia las pasarelas de marcas como Louis Vuitton.
- Impulsada por la Generación Z y figuras como Dua Lipa, esta prenda redefine la estética invernal, combinando funcionalidad térmica con un simbolismo de misterio y rebeldía urbana.
El pasamontañas o balaclava representa un accesorio de abrigo que durante la actual temporada invernal abandonó el terreno exclusivo de esquiadores, montañistas o motociclistas para integrarse de forma definitiva a la moda urbana contemporánea. Esta pieza funciona como una alternativa versátil dentro del guardarropa diario, adaptándose con facilidad a los diferentes estilos que recorren las calles en los días de bajas temperaturas.
En esencia, la prenda consiste en una capucha confeccionada en tejido de punto u otros materiales térmicos que resguarda de manera simultánea la cabeza y el cuello, fusionando la utilidad de un gorro con la protección de una bufanda. Según el diseño específico de cada modelo, la estructura puede cubrir el rostro de forma parcial, dejando al descubierto zonas como los ojos, la nariz o la boca para mayor comodidad del usuario.
El origen de la Balaclava
El origen de la denominación se encuentra en la localidad de Balaclava, situada en Crimea, donde los soldados británicos emplearon estas piezas de punto para resguardarse de las temperaturas extremas durante el conflicto bélico de 1854. Aquella prenda surgida por necesidades de supervivencia militar inició así un largo camino de transformaciones estructurales y de significado cultural a lo largo de los años.
Con el transcurso del tiempo, esta capucha experimentó una notable evolución que la llevó a abandonar los frentes de combate para afianzarse como un componente indispensable en la práctica de deportes invernales y diversas actividades al aire libre. Finalmente, el accesorio completó su transición al insertarse con fuerza en la moda urbana contemporánea, consolidándose como una pieza de diseño valorada en las pasarelas y el uso cotidiano.
Cómo se incertó la balaclava en la moda
El pasamontañas o balaclava representa una prenda que fusiona abrigo y estilo en una sola pieza, consolidándose como un accesorio fundamental para la temporada invernal de 2026. Diversos creadores de contenido, integrantes de la generación Z y entusiastas de la estética urbana adoptan este elemento para resguardar la cabeza, el cuello y el rostro, logrando una fuerte repercusión en las plataformas digitales. Dentro de esta corriente, firmas de alta costura como Miu Miu, Givenchy y Louis Vuitton impulsan su incorporación en las pasarelas, mientras que usuarios de redes sociales destacan la funcionalidad y la comodidad de la prenda en sus vestimentas cotidianas.
La música y las figuras públicas cumplen un rol determinante en la expansión de esta tendencia en el guardarropa actual. Exponentes del género musical drill, entre quienes destacan Morad, Beny Jr. y Central Cee, emplean el accesorio como un símbolo de misterio y rebeldía sobre los escenarios. Asimismo, referentes globales de la moda y celebridades internacionales de la talla de Bella Hadid y Dua Lipa resultan piezas clave para la popularización definitiva de este distintivo complemento en las calles.