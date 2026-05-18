Balaclava: qué es y por qué será el accesorio estrella del invierno 2026

Cómo se incertó la balaclava en la moda

El pasamontañas o balaclava representa una prenda que fusiona abrigo y estilo en una sola pieza, consolidándose como un accesorio fundamental para la temporada invernal de 2026. Diversos creadores de contenido, integrantes de la generación Z y entusiastas de la estética urbana adoptan este elemento para resguardar la cabeza, el cuello y el rostro, logrando una fuerte repercusión en las plataformas digitales. Dentro de esta corriente, firmas de alta costura como Miu Miu, Givenchy y Louis Vuitton impulsan su incorporación en las pasarelas, mientras que usuarios de redes sociales destacan la funcionalidad y la comodidad de la prenda en sus vestimentas cotidianas.