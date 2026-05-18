Torta Matilda sin harina ni manteca: la receta saludable y chocolatosa que se hace en minutos

Paso 1: en un bol mezclar todos los ingredientes y colocar en una fuente mediana apta para horno

Mezclar bien y distribuir uniformemente⁣. Terminar con cucharadas de pasta de maní y revolver con un cuchillo. Agregar chispas/trozos de chocolate.

Paso 2: Hornear durante 20-25 minutos en horno precalentado a 180º, hasta que al introducir un palillo éste salga limpio y ¡listo!. Así podés preparar uno de los postres favoritos en el mundo y convertirlo en su versión más beneficiosa para el organismo.