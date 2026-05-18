Torta Matilda sin harina ni manteca: la receta saludable y chocolatosa que se hace en minutos

Resumen para apurados
- Virginia Daniela Gómez presentó una receta de torta Matilda sin harina ni manteca, diseñada para ofrecer una opción dulce y saludable que promueva el bienestar físico integral.
- El postre se elabora con avena, bananas y cacao, horneándose en 25 minutos. La propuesta busca reducir el consumo de harinas refinadas para mejorar la saciedad y evitar enfermedades.
- Esta tendencia en repostería saludable busca desmitificar a los postres como alimentos perjudiciales, facilitando el cumplimiento de metas nutricionales sin sacrificar el sabor.
Ingerir alimentos benéficos para el bienestar físico genera satisfacción, en especial si se trata de un postre que históricamente cargan con la reputación de ser perjudiciales para la salud, como ocurre en esta oportunidad con la clásica tarta de chocolate.
La combinación de ingredientes dulces y repostería suele generar dudas al buscar opciones saludables, pero existen alternativas sumamente sencillas para lograrlo de forma efectiva. Esta receta prescinde por completo de la harina de trigo y de la manteca, consolidándose como una opción ideal para saciar un antojo sin descuidar el equilibrio corporal, ayudando a quienes persiguen metas de bienestar a mantenerse firmes en sus objetivos alimenticios.
Beneficios de reducir el consumo de harinas
Una dieta que reduzca la cantidad de harinas que consumimos puede ser muy beneficiosa para nuestro organismo. El proceso de refinamiento de las harinas refinadas, en el cual se excluyen los nutrientes propios del producto natural, ha causado una alarma. Se considera que podrían crear dependencia y ser perjudiciales para la salud, según un estudio realizado por el Centro de Salud de Alpedrete (Madrid).
Al reducir las harinas se disminuye considerablemente el aporte de carbohidratos, lo que genera ciertas ventajas para nuestro cuerpo como una mayor sensación de saciedad y reducción del apetito; una pérdida de peso inicial más rápida sin pasar hambre o una reducción mayor de grasa abdominal y a largo plazo pueden reducir el riesgo de padecer diabetes o síndrome metabólico.
El paso a paso para hacer una torta de chocolate sin harinas
Sin embargo, es pertinente recordar que todo cambio u acción que realices en tus hábitos alimenticios debe primero ser consultado a un especialista. En este caso, con la aprobación de un profesional, podés lograr tus objetivos de reducir el consumo de harinas en sólo dos simples pasos.
Ingredientes
- 1 taza de avena
- 1 taza de harina de avena (solo licua 1 taza de avena)
- 2 bananas maduras pisadas (cubre la función del huevo)
- 1/4 taza de cacao en polvo
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 3/4 taza de leche
- Chispas/trozos de chocolate
- Cobertura: pasta de maní y chispas/trozos de chocolate
Paso a paso
Paso 1: en un bol mezclar todos los ingredientes y colocar en una fuente mediana apta para horno
Mezclar bien y distribuir uniformemente. Terminar con cucharadas de pasta de maní y revolver con un cuchillo. Agregar chispas/trozos de chocolate.
Paso 2: Hornear durante 20-25 minutos en horno precalentado a 180º, hasta que al introducir un palillo éste salga limpio y ¡listo!. Así podés preparar uno de los postres favoritos en el mundo y convertirlo en su versión más beneficiosa para el organismo.