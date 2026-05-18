La preocupación de Scaloni antes del Mundial 2026: uno por uno, cómo llegan los lesionados

A menos de un mes para el inicio del Mundial 2026, en el cuerpo técnico de la selección argentina hay una mezcla permanente entre tranquilidad y preocupación. Porque si bien Lionel Scaloni ya tiene prácticamente definida la base del plantel que defenderá el título conseguido en Qatar 2022, varios futbolistas importantes en la estructura del plantel llegan con molestias físicas, lesiones recientes o falta de continuidad.