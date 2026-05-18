La preocupación de Scaloni antes del Mundial 2026: uno por uno, cómo llegan los lesionados

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni monitorea a figuras como Messi y Lautaro Martínez a menos de un mes del Mundial 2026 en Norteamérica para asegurar la defensa del título ante diversas molestias físicas.
- Tras una temporada europea exigente, jugadores clave como Cuti Romero y Lisandro Martínez enfrentan procesos de recuperación para alcanzar el ritmo necesario de alta competencia.
- El estado físico será determinante para retener la corona. Aunque hay optimismo, la falta de rodaje de piezas clave plantea un desafío estratégico para el cuerpo técnico argentino.
A menos de un mes para el inicio del Mundial 2026, en el cuerpo técnico de la selección argentina hay una mezcla permanente entre tranquilidad y preocupación. Porque si bien Lionel Scaloni ya tiene prácticamente definida la base del plantel que defenderá el título conseguido en Qatar 2022, varios futbolistas importantes en la estructura del plantel llegan con molestias físicas, lesiones recientes o falta de continuidad.
La buena noticia es que, salvo casos puntuales, ninguno parece correr riesgo serio de perderse la Copa del Mundo. La mala es que muchos llegarán sin el ritmo ideal o después de procesos físicos complejos.
Lionel Messi: manejo físico y cuidados especiales
El capitán sigue siendo el centro emocional y futbolístico de la Selección. A los 38 años, el gran desafío ya no pasa solamente por el rendimiento sino por administrar cargas y llegar entero al debut mundialista.
Messi viene atravesando una temporada con varios descansos programados, y algunas molestias musculares menores que obligaron a Inter Miami y al cuerpo técnico argentino a gestionar cuidadosamente sus minutos. La idea de Scaloni es clara; evitar cualquier riesgo innecesario antes del Mundial.
Lautaro Martínez: el delantero que más preocupa
El “Toro” probablemente sea hoy el caso que más inquieta al cuerpo técnico argentino. Arrastra una serie de problemas musculares en el sóleo izquierdo y perdió continuidad en Inter durante buena parte de la temporada.
Aunque los estudios descartaron lesiones graves, las reiteradas molestias generan incertidumbre porque nunca logró encadenar demasiados partidos seguidos al máximo nivel físico.
Scaloni lo considera indispensable, no sólo por sus goles sino también por su liderazgo y presión ofensiva.
Cristian Romero: un susto que encendió alarmas
El defensor de Tottenham protagonizó uno de los grandes sustos de las últimas semanas cuando salió lesionado y entre lágrimas después de un fuerte golpe en la rodilla derecha.
Finalmente, los estudios médicos trajeron alivio. No hubo lesión ligamentaria importante. Sin embargo, el episodio dejó en evidencia algo que preocupa puertas adentro: varios futbolistas llegan con muchísima carga acumulada tras otra temporada europea extremadamente exigente.
Emiliano Martínez: molestias, pero sin gravedad
El arquero campeón del mundo también encendió señales de alerta luego de sufrir una molestia muscular durante un calentamiento con Aston Villa.
En principio, se trató solamente de una sobrecarga en el gemelo derecho y no debería traer consecuencias mayores. De todos modos, el cuerpo técnico argentino sigue de cerca su evolución porque “Dibu” llega después de una temporada muy intensa tanto física como emocionalmente.
Lisandro Martínez: la gran carrera contra el tiempo
El caso de Lisandro aparece como uno de los más particulares. El defensor del Manchester United atravesó un verdadero calvario físico durante gran parte de la temporada y recién ahora comienza a recuperar continuidad.
Aunque todavía no está en plenitud absoluta, en la Selección son optimistas y creen que llegará al Mundial con rodaje suficiente como para competir por un lugar entre los titulares.
Nahuel Molina y otros “tocados”
Además de los nombres principales, también aparecen jugadores que atravesaron molestias o lesiones menores en las últimas semanas, como Nahuel Molina, Giovani Lo Celso, Gonzalo Montiel y Nicolás González. Sin embargo, la mayoría ya trabaja con normalidad o está próxima a recibir el alta definitiva.
El fantasma de Qatar 2022
Dentro del cuerpo técnico existe un recuerdo inevitable. La previa del Mundial de Qatar estuvo marcada por lesiones, molestias y futbolistas que llegaron entre algodones. Aun así, Argentina terminó levantando la Copa del Mundo.
Por eso intentan evitar dramatismos. La sensación general es que la base del plantel llegará en condiciones. Pero también saben que, en torneos tan cortos y exigentes, el estado físico puede terminar siendo tan importante como el talento.