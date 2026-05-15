Polémica en Gran Hermano: el gesto de Gladys La Bomba Tucumana en la cocina que generó repudio
Gladys La Bomba Tucumana quedó envuelta en una fuerte polémica en Gran Hermano tras un gesto en la cocina que generó críticas en redes sociales. Además, una inesperada confesión de Luana Fernández sobre el hijo de la cantante aumentó aún más el revuelo dentro del reality.
Resumen para apurados
- La cantante Gladys La Bomba Tucumana generó repudio en Gran Hermano al chuparse un dedo mientras cocinaba empanadas. El público exige sanciones por la falta de higiene en el reality.
- El gesto se viralizó en redes tras ser captado por las cámaras. El clima se tensó además por la confesión de Luana Fernández sobre un encuentro previo con el hijo de la cantante.
- El incidente reaviva el debate sobre las normas de salubridad en TV. El descontento del público podría impactar en la permanencia y la imagen de la participante en el programa.
Un momento protagonizado por Gladys La Bomba Tucumana dentro de Gran Hermano desató una fuerte polémica en redes sociales y generó cientos de comentarios entre los seguidores del programa.
Mientras preparaba empanadas para sus compañeros, las cámaras captaron a la cantante realizando un gesto que rápidamente fue cuestionado por el público. La escena se viralizó en plataformas como X e Instagram y se convirtió en uno de los temas más comentados de las últimas horas.
Qué hizo Gladys La Bomba Tucumana en la cocina de Gran Hermano
Todo ocurrió durante una charla informal en la cocina de la casa, mientras Gladys cocinaba para el resto de los participantes. En un momento, la cantante se chupó el dedo y luego continuó manipulando la masa con las manos.
La situación no pasó desapercibida para los televidentes, que reaccionaron de inmediato en redes sociales. Muchos usuarios calificaron el episodio como “asqueroso” y cuestionaron la falta de higiene dentro de la competencia.
Algunos incluso pidieron sanciones para la participante, argumentando que la preparación de alimentos dentro de la casa debería cumplir ciertas normas básicas de limpieza y cuidado.
La inesperada confesión de Luana sobre el hijo de La Bomba
La polémica alrededor de Gladys no terminó ahí. En otra de las escenas que generó repercusión dentro del reality, Luana Fernández sorprendió a todos al revelar que había tenido un acercamiento con Thiago Griffo.
La confesión ocurrió durante una conversación con Santiago del Moro, cuando el conductor preguntó qué tipo de persona les gustaría que ingresara a la casa.
Fue entonces cuando Luana pidió que ingresara un hombre y mencionó directamente al hijo de la cantante. Según contó, ambos ya se conocían y habían compartido “una noche de tragos”, aunque aclaró que no pasó nada más.
La reacción de Gladys fue inmediata y quedó visiblemente sorprendida por la revelación en pleno programa.