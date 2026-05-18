Calendario de pagos Anses: quiénes cobran este lunes 18 de mayo

Resumen para apurados
- ANSES paga este lunes 18 de mayo a jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH con DNI terminado en 5 en toda Argentina, siguiendo el cronograma oficial de haberes mensuales.
- Los haberes incluyen un aumento del 3,38% por movilidad y un bono de $70.000 para la mínima. El esquema de pagos se organiza por terminación de DNI para garantizar el orden social.
- El cronograma contempla el feriado del 25 de mayo sin alterar las fechas. La actualización basada en el IPC busca mitigar el impacto inflacionario en los sectores más vulnerables.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este lunes 18 de mayo de 2026 con el calendario de pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales. Al igual que meses anteriores, el cronograma se organiza según el tipo de prestación y la terminación del DNI.
Durante mayo, los haberes registran un incremento del 3,38%, en base a la fórmula de movilidad que toma como referencia el IPC de marzo publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además, quienes perciben jubilaciones y pensiones mínimas reciben un bono de $70.000, lo que eleva el total a $463.174,10. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanza los $384.539,28 y las Pensiones No Contributivas (PNC) llegan a $345.221,87.
En el caso de las asignaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubica en $141.286, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad asciende a $460.045. Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos es de $70.651. Todos los pagos se realizan según el calendario habitual informado por el organismo.
Quiénes cobran este lunes 18 de mayo
Este lunes 18 de mayo cobran los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI terminados en 5. En paralelo, también perciben sus haberes los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con la misma terminación de documento.
El cronograma continuará de manera escalonada durante la semana para este grupo, con los pagos correspondientes a los DNI finalizados en 6, 7, 8 y 9. De esta manera, en los próximos días se completará el calendario de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo.
Cabe recordar que el esquema de pagos ya contempla el feriado del Día de la Revolución de Mayo (25 de mayo), por lo que no se prevén modificaciones en las fechas establecidas por Anses.