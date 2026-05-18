Calendario de pagos Anses: quiénes cobran este lunes 18 de mayo

Durante mayo, los haberes registran un incremento del 3,38%, en base a la fórmula de movilidad que toma como referencia el IPC de marzo publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además, quienes perciben jubilaciones y pensiones mínimas reciben un bono de $70.000, lo que eleva el total a $463.174,10. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanza los $384.539,28 y las Pensiones No Contributivas (PNC) llegan a $345.221,87.