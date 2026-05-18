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Monotributo ARCA: la fecha límite de mayo y las consecuencias de no pagar a tiempo

El cronograma de pagos fue publicado a comienzos de este mes e incluye también a autónomos, empleadores en casas particulares y pequeños contribuyentes.

Cuál es la fecha límite del pago del Monotributo. Cuál es la fecha límite del pago del Monotributo. (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ARCA estableció el miércoles 20 de mayo como fecha límite para que monotributistas de todas las categorías en Argentina abonen sus obligaciones y eviten recargos por mora.
  • El cronograma de mayo incluye a autónomos y empleadores. El impago genera intereses y, tras diez meses, la baja de oficio, inhabilitando la facturación y el acceso a la obra social.
  • Pese a la prórroga de embargos hasta 2026, el ente insta a regularizar deudas vía VEP o planes de pago para prevenir la parálisis de la actividad comercial y la pérdida de aportes.
Resumen generado con IA

Avanzada la segunda mitad de mayo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) advirtió por los plazos que deben completarse en materia de aportes, como es el caso del Régimen Simplificado del Monotributo, donde los pequeños contribuyentes pueden pagar IVA y Ganancias junto con los aportes jubilatorios y la obra social. Mantener las obligaciones fiscales a término puede evitar no solo deudas económicas sino también sanciones que incluyen la imposibilidad de emitir facturas legales así como la paralización de cualquier actividad comercial.

Cómo saber si tenés deudas del monotributo y cómo regularizarlas

Cómo saber si tenés deudas del monotributo y cómo regularizarlas

Los contribuyentes del Monotributo podrán pagar sus obligaciones según establece el calendario de ARCA. La entidad fiscal había establecido para el mes de mayo cuáles eran las fechas en que autónomos, empleadores en casas particulares y montributistas así como el vencimiento para todas las categorías del Régimen. En el mes de mayo, la entidad confirmó el esquema de vencimientos que se completa con la fecha límite del 20 de este mes para pequeños contribuyentes, es decir, este próximo miércoles.

Fechas límites del Monotributo de mayo

El cronograma de vencimientos de ARCA para el mes de mayo distribuye las obligaciones fiscales según el tipo de contribuyente: en primer lugar, los trabajadores inscriptos en el régimen general de Autónomos debían abonar su aporte mensual a partir del martes 5; seguidamente, el lunes 11 era la fecha clave para los Empleadores que debían presentar las cargas sociales y para quienes deben realizar el pago obligatorio por personal de Casas Particulares, teniendo estos últimos una segunda instancia para aportes voluntarios el pasado viernes 15. Este lunes 18 comienzan los vencimientos escalonados para la presentación de IVA y Libro de IVA Digital por parte de los Responsables Inscriptos. 

Según el cronograma oficial del organismo recaudador, la fecha límite de pago para todos los pequeños contribuyentes adheridos al Monotributo es este miércoles 20 de mayo. Esta fecha es universal para todas las categorías del régimen, desde la A hasta la K, independientemente de la terminación del CUIT del contribuyente. Es importante destacar que, de no concretarse el pago en esa jornada, el sistema comenzará a calcular recargos a partir del día siguiente.

Las consecuencias de estirar las deudas con ARCA

Omitir el pago de la cuota mensual no solo activa la suma de intereses resarcitorios diarios que encarecen la deuda mes a mes, sino que puede derivar en medidas administrativas severas si la irregularidad se prolonga. El escenario más preocupante llega al acumular 10 meses consecutivos de incumplimiento: en ese punto, el organismo aplica la "baja de oficio" de forma automática.

Estar dado de baja de oficio paraliza por completo la actividad comercial formal. Al quedar inhabilitado para emitir facturas legales, el contribuyente pierde también el acceso a su obra social y se interrumpe el cómputo de sus aportes jubilatorios. Cabe destacar que la baja no extingue la deuda; el fisco continuará reclamando el capital acumulado más los recargos correspondientes hasta que se normalice la situación.

Cómo regularizar la situación en el pago del Monotributo 

Para aquellos monotributistas que ya registran saldos pendientes, el sistema ofrece herramientas de regularización antes de llegar a instancias drásticas como el embargo de cuentas. El trámite se inicia desde el portal oficial de ARCA, ingresando con CUIT y Clave Fiscal al servicio "CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos", donde se pueden visualizar los períodos impagos y generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) para cancelar al contado.

Asimismo, se encuentra disponible la opción de adherirse a planes de facilidades a través del sistema "Mis Facilidades", lo que permite financiar el monto adeudado en cuotas. Si bien el Ministerio de Economía extendió la suspensión de ejecuciones fiscales y embargos para determinados grupos de pequeños contribuyentes hasta mediados de 2026, los especialistas recalcan que la medida no es general ni permanente. 

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