Monotributo ARCA: la fecha límite de mayo y las consecuencias de no pagar a tiempo

El cronograma de vencimientos de ARCA para el mes de mayo distribuye las obligaciones fiscales según el tipo de contribuyente: en primer lugar, los trabajadores inscriptos en el régimen general de Autónomos debían abonar su aporte mensual a partir del martes 5; seguidamente, el lunes 11 era la fecha clave para los Empleadores que debían presentar las cargas sociales y para quienes deben realizar el pago obligatorio por personal de Casas Particulares, teniendo estos últimos una segunda instancia para aportes voluntarios el pasado viernes 15. Este lunes 18 comienzan los vencimientos escalonados para la presentación de IVA y Libro de IVA Digital por parte de los Responsables Inscriptos.