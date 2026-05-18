El nuevo libro de Diego Puig: el lujo, el amor y la impunidad tienen color azul

A lo largo del relato, los personajes se expresan a través de frases contundentes como “El lujo es impunidad”, “Olvidar es un estado activo”, “La corrupción es un sistema de distribución y el que no entiende eso vive en un mundo de fantasía”, “Nosotros somos nuestros privilegios”, “La justicia no tiene nada que ver con el amor. Casi todo lo contrario”, las cuales van abriendo debates en los lectores y se enlazan con juegos de poder que competen a Goyo y Mariné y al círculo de sus allegados más directos como su único hijo Bernardo. Este, ante una madre indiferente, se muestra fóbico al contacto y a la profundidad de los vínculos, practicando con asiduidad el alejar a personas de su vida a través del gesto continuo de eliminarlas de su teléfono.