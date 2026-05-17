Qué hay detrás de la mentira compulsiva, según especialistas en salud mental

Origen y recuperación del paciente

Factores tales como la baja autoestima, ansiedad y depresión impulsan el desarrollo del trastorno. El engaño funciona cual vía de escape para evadir realidades insatisfactorias. Según los psicólogos de la Clínica Levante Rivas, entornos familiares disfuncionales predisponen a esta patología. Los traumas previos operan a modo de mecanismos defensivos ante el dolor emocional intenso.