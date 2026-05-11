La vitamina clave para cuidar la memoria, evitar olvidos y mejorar la concentración

Resumen para apurados
- Expertos de Harvard destacan que el complejo vitamínico B, especialmente la B12, es clave para preservar la memoria y prevenir el deterioro cognitivo por deficiencias nutricionales.
- La deficiencia de B12 aumenta el riesgo de Alzheimer. Un estudio reveló que el 84% de los pacientes mejoró su capacidad cognitiva tras tres meses de suplementación y mejor dieta.
- La psiquiatría nutricional posiciona a estos nutrientes como herramientas preventivas fundamentales para ralentizar el envejecimiento cerebral y mejorar la concentración diaria.
A medida que pasan los años, muchas personas notan pequeños olvidos, dificultades para concentrarse o incluso confusión ocasional. Aunque estos síntomas pueden ser parte del envejecimiento natural, también podrían indicar deficiencias nutricionales que afectan la salud cerebral. En ese contexto, la alimentación cumple un rol clave en la preservación de la memoria, y una vitamina en particular se destaca por su impacto positivo.
Se trata de las vitaminas del complejo B, un grupo de nutrientes esenciales que contribuyen a mantener el cerebro en buen estado, mejorar la concentración y prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.
¿Por qué se pierde la memoria?
Con el paso del tiempo, es común experimentar olvidos leves, como no recordar dónde se dejaron las llaves o demorar más en recuperar información. Sin embargo, cuando estas dificultades comienzan a interferir con la vida diaria, podrían ser signos de afecciones más serias.
Según el National Institute on Aging, algunas señales de alerta incluyen:
- Repetir las mismas preguntas con frecuencia
- Perderse en lugares familiares
- Dificultades para seguir instrucciones simples
- Confusión con el tiempo o las personas
- Descuidar hábitos como la higiene personal o la alimentación
En estos casos, se recomienda consultar a un profesional de la salud para una evaluación adecuada.
La vitamina clave para el cerebro
La psiquiatra nutricional Uma Naidoo, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, subraya la importancia de las vitaminas del grupo B para el funcionamiento del cerebro. Según la especialista, incluir en la dieta alimentos ricos en estas vitaminas puede mejorar significativamente la memoria, la concentración y otras funciones cognitivas.
Un estudio publicado en la revista científica Cureus reveló que la deficiencia de vitamina B12 está asociada con un mayor riesgo de deterioro cognitivo y Alzheimer. De hecho, el 84% de los pacientes participantes del estudio mostró mejoras notables tras tres meses de suplementación con B12.
¿Qué funciones cumple cada tipo de vitamina B?
Las vitaminas B no solo ayudan a mantener el sistema nervioso en equilibrio, sino que también intervienen directamente en procesos cerebrales clave. Entre las más relevantes para la memoria se destacan:
- Vitamina B1 (Tiamina): esencial para el metabolismo energético de las células nerviosas.
- Vitamina B2 (Riboflavina): contribuye a la salud del sistema nervioso y mejora la función cognitiva.
- Vitamina B3 (Niacina): su deficiencia puede causar problemas neurológicos, afectando la memoria.
- Vitamina B6: ayuda en la producción de neurotransmisores, fundamentales para la comunicación entre neuronas.
- Vitamina B7 (Biotina): aunque se asocia más con el cabello y la piel, también tiene un impacto en el sistema nervioso.
- Vitamina B12 (Cobalamina): crucial para la síntesis de neurotransmisores y el mantenimiento de la actividad cerebral.