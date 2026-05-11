La vitamina clave para cuidar la memoria, evitar olvidos y mejorar la concentración

A medida que pasan los años, muchas personas notan pequeños olvidos, dificultades para concentrarse o incluso confusión ocasional. Aunque estos síntomas pueden ser parte del envejecimiento natural, también podrían indicar deficiencias nutricionales que afectan la salud cerebral. En ese contexto, la alimentación cumple un rol clave en la preservación de la memoria, y una vitamina en particular se destaca por su impacto positivo.