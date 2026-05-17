Cómo es el proyecto que buscan regular las cobranzas a familias sobreendeudadas en Buenos Aires: ¿Se podría imitar en otras provincias?
La iniciativa incorpora el concepto de “consumidor sobreendeudado”. Bajo esa categoría, los afectados tendrían una protección especial frente a empresas acreedoras y estudios de cobranza.
Resumen para apurados
- La Legislatura bonaerense debate un proyecto de la diputada Vaccarezza para regular las cobranzas extrajudiciales y proteger a familias endeudadas frente a prácticas abusivas.
- La iniciativa propone prohibir el hostigamiento telefónico y el contacto con allegados, clasificando al deudor como hipervulnerable ante el aumento crítico de la morosidad actual.
- El proyecto busca garantizar un trato digno y podría replicarse en otras provincias, sumándose a debates nacionales sobre regímenes de desendeudamiento para hogares vulnerables.
La Legislatura bonaerense comenzó a debatir un proyecto de ley que apunta a poner límites a los métodos de cobranza extrajudicial utilizados por empresas y estudios que reclaman deudas a familias sobreendeudadas. La iniciativa propone modificar la Ley Provincial de Defensa del Consumidor e incorporar la figura del “consumidor sobreendeudado” como sujeto hipervulnerable.
El proyecto fue presentado por la diputada bonaerense Silvina Vaccarezza y surge en medio de un contexto marcado por el aumento de la morosidad, el endeudamiento familiar y las denuncias por prácticas consideradas abusivas por parte de agencias de cobranza.
Qué prácticas busca prohibir la ley
Entre los principales puntos de la propuesta se encuentra la regulación específica de las cobranzas extrajudiciales. De aprobarse, quedarían prohibidas prácticas como:
llamados reiterados en horarios de descanso o fines de semana;
contactos con familiares, vecinos o empleadores para informar sobre la deuda;
publicaciones de listas de deudores en redes sociales o espacios públicos;
mensajes o comunicaciones que simulen reclamos judiciales para intimidar;
hostigamiento telefónico o presión psicológica sobre los deudores.
Según explicó Vaccarezza, el objetivo no es promover el incumplimiento de las obligaciones financieras, sino garantizar que los procesos de recupero de deuda respeten “el trato digno y la privacidad de las personas”.
Consumidores “hipervulnerables”
La iniciativa incorpora el concepto de “consumidor sobreendeudado”, definido como aquella persona cuyos ingresos no alcanzan para afrontar sus compromisos financieros sin poner en riesgo su subsistencia o la de su grupo familiar. Bajo esa categoría, los afectados tendrían una protección especial frente a empresas acreedoras y estudios de cobranza.
El proyecto también se enmarca en un debate más amplio sobre el crecimiento del endeudamiento en Argentina. En paralelo, a nivel nacional se presentaron propuestas para crear un “Régimen Esencial para el Desendeudamiento de las Familias Argentinas (RED)”, destinado a refinanciar y auditar deudas de consumo de hogares con bajos ingresos.
Un problema que crece
La discusión legislativa aparece en un escenario económico complejo, donde cada vez más familias recurren al crédito para cubrir gastos básicos como alimentos, alquileres, medicamentos o servicios. En ese contexto, distintos sectores vienen alertando sobre el crecimiento de situaciones de acoso financiero y hostigamiento por parte de cobradores.
La propuesta bonaerense toma como antecedente regulaciones implementadas en otras jurisdicciones, como la Ciudad de Buenos Aires, y busca establecer reglas claras para profesionalizar los mecanismos de cobranza y evitar abusos contra consumidores endeudados.