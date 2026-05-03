Alta morosidad: cuál es el plan de Santa Fe para aliviar a familias endeudadas y frenar la crisis crediticia

Resumen para apurados
- Santa Fe lanzó el Plan de Protección de los Ingresos ante la morosidad récord para aliviar a familias y jubilados, buscando evitar su exclusión financiera en la provincia hoy.
- Con una mora en tarjetas del 11%, el plan reduce el tope de descuentos salariales del 50% al 25% y ofrece refinanciación en 24 cuotas con tasas fijas para ordenar las deudas.
- El modelo santafesino es analizado por otras provincias como referencia para reformar el sistema crediticio y evitar que el endeudamiento derive en un problema social estructural.
La suba de la morosidad en créditos personales y tarjetas encendió alarmas en todo el sistema financiero argentino. Con niveles que no se veían desde la crisis de 2001, el fenómeno impacta especialmente en familias, jubilados y trabajadores con ingresos comprometidos por deudas cada vez más difíciles de sostener.
En este contexto, la provincia de Santa Fe lanzó un programa que ya es observado por otros gobiernos provinciales y actores del sistema bancario como posible modelo de alivio.
Morosidad récord: qué está pasando con las deudas en Argentina
Desde fines de 2025, los indicadores de mora vienen en fuerte ascenso. La combinación de tasas de interés elevadas durante gran parte del año pasado y salarios que apenas acompañaron la inflación generó un deterioro en la capacidad de pago de los hogares.
Según estimaciones privadas:
La morosidad en tarjetas de crédito llegó al 11%, el nivel más alto desde 2001
En el sistema no bancario, supera el 25%
En algunas financieras del interior, alcanza más del 30%
Este escenario implica no solo atrasos en pagos, sino también intereses punitorios, reportes negativos en centrales de riesgo y potenciales embargos.
Uno de los focos más críticos está en préstamos otorgados mediante códigos de descuento, un mecanismo que permite debitar cuotas directamente del salario o jubilación. En muchos casos, estos descuentos llegan a representar hasta el 50% del ingreso mensual.
El plan de Santa Fe: cómo funciona el alivio a deudores
Frente a esta situación, el gobierno de Santa Fe, encabezado por Maximiliano Pullaro, lanzó el Plan de Protección de los Ingresos, una iniciativa integral para reducir el peso de las deudas en los hogares.
El programa apunta a empleados públicos, trabajadores privados, autónomos y jubilados, y tiene dos objetivos centrales: aliviar ingresos en el corto plazo y ordenar el sistema de financiamiento.
Principales medidas
Tope de descuentos: se reduce del 50% al 25% del salario o haber
Refinanciación de deudas: hasta 24 cuotas con tasas fijas
Créditos para consolidación: plazos de hasta 5 años con tasas más bajas
Asistencia estatal: posibilidad de financiamiento a tasa cero en casos críticos
Reempadronamiento de entidades: control sobre mutuales, cooperativas y financieras
Además, se exigirá a las entidades que operan con códigos de descuento que adapten sus condiciones. Aquellas que no lo hagan podrían quedar excluidas del sistema.
A quiénes alcanza el programa
El impacto del endeudamiento es masivo. Según datos oficiales de la provincia:
35% de los empleados estatales tiene descuentos por créditos
12.000 superan el 25% de afectación salarial
7.000 jubilados están en situación crítica
60.000 trabajadores privados y autónomos tienen compromisos financieros elevados
En los casos más extremos, hay personas con deudas equivalentes a varios salarios completos.
Por qué preocupa tanto la morosidad
El problema no es solo financiero, sino también social. La caída del ingreso disponible genera conflictos salariales, como se vio en protestas recientes de docentes y fuerzas de seguridad.
Además, el cambio de contexto económico agrava la situación:
Con menor inflación, las deudas ya no se “licúan”
Las tasas reales positivas encarecen refinanciar
Muchos créditos fueron tomados con expectativas económicas que no se cumplieron
Desde el Banco Central señalan que el pico de morosidad podría estar cerca, aunque el nivel actual sigue siendo elevado.
Un modelo que otras provincias ya analizan
El plan santafesino se perfila como una posible referencia para otras jurisdicciones. Gobernadores e intendentes evalúan replicar esquemas similares para evitar que el endeudamiento derive en exclusión financiera.
La clave del programa está en combinar alivio inmediato con reglas más estrictas para el sistema de crédito, especialmente en el segmento no bancario, donde se concentran los mayores abusos.
El desafío: ordenar el sistema sin cortar el crédito
El avance de estas medidas plantea un equilibrio delicado: reducir la carga sobre las familias sin frenar el acceso al financiamiento.
Si el modelo logra estabilizar la situación en Santa Fe, podría marcar el camino para una reforma más amplia del sistema crediticio argentino en un contexto donde la morosidad ya dejó de ser un problema individual para convertirse en un fenómeno estructural.