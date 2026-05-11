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Elías de Pérez presentó un paquete de proyectos para enfrentar el sobreendeudamiento de las familias tucumanas

Incluyen la creación de un Observatorio Provincial de Sobreendeudamiento, una mesa de ayuda y asistencia financiera para consumidores, programas de educación financiera y medidas de alivio tributario para trabajadores con títulos terciarios.

Elías de Pérez. Elías de Pérez. ARCHIVO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Silvia Elías de Pérez presentó en la Legislatura de Tucumán proyectos para combatir el sobreendeudamiento familiar, ante la crisis que obliga a financiar gastos básicos.
  • Incluye la creación de un Observatorio, una mesa de ayuda financiera y exenciones de Ingresos Brutos para trabajadores con títulos terciarios y oficios en toda la provincia.
  • El plan busca aliviar a la clase media y frenar el ciclo de deudas con intereses altos, abordando una realidad donde el crédito se usa para consumo básico y no para inversión.
Resumen generado con IA

La legisladora Silvia Elías de Pérez presentó un paquete de proyectos legislativos destinados a abordar el creciente sobreendeudamiento que atraviesan miles de familias tucumanas. Las iniciativas incluyen la creación de un Observatorio Provincial de Sobreendeudamiento, una mesa de ayuda y asistencia financiera para consumidores, programas de educación financiera y medidas de alivio tributario para trabajadores con títulos terciarios.

“Más allá de que es toda la Nación Argentina la que está viviendo este problema, hoy una familia ya debe tres salarios y medio. El sobreendeudamiento implica tomar una deuda que no podés pagar y que es superior a tus posibilidades, y eso genera un círculo vicioso porque se toma una nueva deuda todavía mayor y con intereses desesperantes”, sostuvo la parlamentaria.

En ese sentido, advirtió que la problemática debe incorporarse de manera urgente a la agenda pública. “Creemos que este tema del sobreendeudamiento de nuestro pueblo tiene que ser tomado dentro de la agenda pública como un tema a resolver”, afirmó.

Uno de los proyectos centrales propone la creación de un Observatorio Provincial de Sobreendeudamiento, con el objetivo de recopilar datos locales y construir diagnósticos precisos sobre la situación económica de las familias tucumanas. “Necesitamos saber exactamente cuál es el problema que están viviendo nuestras familias para poder tomar soluciones efectivas en cada caso particular”, explicó.

Además, impulsa la conformación de una mesa de ayuda especializada dentro del ámbito de defensa del consumidor, integrada por expertos que puedan asesorar a las familias endeudadas y ayudarlas a tomar mejores decisiones financieras.

“Más del 30% de las deudas que tienen las familias tucumanas no son bancarias y estamos viendo niveles de morosidad del 35%. El ciudadano necesita herramientas concretas para salir de esta situación y creemos que una mesa de ayuda experta puede hacer la diferencia”, señaló.

La legisladora remarcó además que el fenómeno del endeudamiento cambió profundamente en los últimos años y hoy responde, principalmente, a la imposibilidad de cubrir gastos básicos.

“Antes el endeudamiento era una inversión para progresar, para mejorar la casa o cambiar el auto. Hoy no. Hoy la enorme cantidad de deuda es en tarjetas de crédito y es para poder llegar a fin de mes, para el supermercado. Ahí es donde la luz roja se tiene que prender”, expresó.

Dentro del paquete legislativo también se incluye una propuesta de alivio fiscal para trabajadores con títulos terciarios y oficios. Actualmente, en Tucumán, los profesionales universitarios independientes no pagan Ingresos Brutos por su actividad. El proyecto busca extender ese beneficio a quienes poseen títulos terciarios o ejercen un oficio.

“Queremos que un peluquero, un técnico en higiene y seguridad, un periodista o cualquier persona con una tecnicatura también pueda quedar exenta de pagar Ingresos Brutos. Son trabajadores que hoy necesitan alivio para poder sostener su actividad”, indicó.

Las iniciativas forman parte de una agenda legislativa orientada a aliviar la situación económica de los sectores medios y trabajadores, en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo, el aumento del costo de vida y el crecimiento sostenido de la morosidad.

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