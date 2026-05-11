Elías de Pérez presentó un paquete de proyectos para enfrentar el sobreendeudamiento de las familias tucumanas

“Más allá de que es toda la Nación Argentina la que está viviendo este problema, hoy una familia ya debe tres salarios y medio. El sobreendeudamiento implica tomar una deuda que no podés pagar y que es superior a tus posibilidades, y eso genera un círculo vicioso porque se toma una nueva deuda todavía mayor y con intereses desesperantes”, sostuvo la parlamentaria.