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Axel Epifanio brilló en la goleada de Graneros a Marapa

El delantero, autor de dos goles y una asistencia, fue la figura en el triunfo por 3-0 del puntero del Grupo F de la Liga Tucumana de Fútbol. El equipo de Hugo Corbalán terminó la primera rueda sin derrotas.

IMPARABLE. Axel Epifanio fue la figura al convertir dos golazos para Graneros en el triunfo frente a Marapa. IMPARABLE. Axel Epifanio fue la figura al convertir dos golazos para Graneros en el triunfo frente a Marapa. Gentileza Matías Cuello
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Graneros venció 3-0 a Marapa por la Liga Tucumana con dos goles de Axel Epifanio. El líder del Grupo F mantuvo su invicto este fin de semana para consolidarse en la cima del torneo.
  • Epifanio sumó dos tantos y una asistencia ante el escolta. Los dirigidos por Hugo Corbalán cierran la primera rueda con 19 puntos, mientras que Marapa sufrió la expulsión de su arquero.
  • Graneros se perfila como el gran candidato del Apertura tras una campaña casi perfecta. La jornada también quedó marcada por incidentes que forzaron la suspensión del duelo en Simoca.
Resumen generado con IA

Era el partido más importante del Grupo F: Social y Deportivo Graneros, líder, recibía a su escolta Deportivo Marapa, separado apenas por tres puntos antes del encuentro. Pero el “Cocodrilo”, con una tarde brillante de Axel Epifanio, ganó 3-0. El delantero abrió el marcador con un brillante tiro libre y luego señaló el tercero con un golazo. Además, asistió a Matías Vázquez en el segundo tanto, por lo que fue la figura de la jornada de la Liga Tucumana de Fútbol.

Los dirigidos por Hugo Corbalán cerraron la primera rueda de manera invicta, con 19 puntos sobre 21 posibles, y son el mejor equipo del Torneo Apertura, en la continuidad de la séptima fecha. Marapa (13), en cambio, sufrió su segunda derrota y además padeció la expulsión de su arquero, Omar Santillán, en la primera etapa, por decisión del árbitro Axel Santillán.

Por este grupo, hoy jugarán Deportivo Aguilares ante Sportivo Trinidad, en cancha de Concepción FC, y también se disputará el clásico de Santa Ana frente a San Lorenzo.

En el Grupo E, el clásico de Simoca quedó suspendido a los 37 minutos del primer tiempo por una agresión a Ricardo Gómez, jugador de Unión Simoca, quien recibió un golpe en el ojo derecho mientras estaba entre los relevos. El árbitro Eloy Guzmán elevará el informe al Tribunal de Disciplina de la Liga.

Lo insólito del encuentro fue que Alto Verde ganaba 2-0 como local, con goles de Martín García y Nicolás “Pulga” Rodríguez. El partido se disputaba únicamente con público local.

Por esta zona, Concepción FC superó 2-1 a Santa Rosa, con goles de Pablo Sánchez y Juan Rodríguez en tiempo adicional. En tanto, La Providencia, con un tanto de Jesús Cocha Flores, derrotó como visitante a Azucarera Argentina por 1-0. Hoy, desde las 16, jugarán San Ramón y Ñuñorco.

El otro clásico del Grupo A, disputado en Tafí Viejo entre Villa Mitre y Juventud Unida, terminó igualado sin goles.

Hoy jugarán San José y Experimental. Además, por el interzonal, desde las 17, Central Norte enfrentará a Famaillá, líder del Grupo D.

Por el Grupo B, en duelo de punteros, Sportivo Guzmán y San Martín igualaron 1-1. El “Santo” ganaba con gol de Leonel Sir, pero en tiempo adicional empató Nelson Martínez Llanos.

Por el Grupo C, hoy habrá clásico interzonal entre San Pablo y Almirante Brown, mientras que Bella Vista se medirá con Ateneo.

En el Grupo D jugarán Atlético Concepción-Garmendia FC y San Juan-San Lorenzo de Delfín Gallo. Además, Santa Lucía FC derrotó 1-0 a San Fernando, con gol de Agustín Aráoz. (Producción periodística, Carlos Oardi)

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