Axel Epifanio brilló en la goleada de Graneros a Marapa

Era el partido más importante del Grupo F: Social y Deportivo Graneros, líder, recibía a su escolta Deportivo Marapa, separado apenas por tres puntos antes del encuentro. Pero el “Cocodrilo”, con una tarde brillante de Axel Epifanio, ganó 3-0. El delantero abrió el marcador con un brillante tiro libre y luego señaló el tercero con un golazo. Además, asistió a Matías Vázquez en el segundo tanto, por lo que fue la figura de la jornada de la Liga Tucumana de Fútbol.