Un hijo de la Universidad*

En esos años tucumanos la Universidad de Tucumán tuvo para mí un rol central. Tengo innumerables anécdotas de momentos vinculados a la UNT que marcaron mi vida. Les cuento un puñado. En el Gymnasium recuerdo a Roberto García haciendo una lista de lectura para el verano en el pizarrón, creo que había 300 títulos, de tiempos que leíamos libros enteros en papel. Gracias a él leí la Metamorfosis de Kafka a los 11 años. De Iván Rodríguez recuerdo sus lecciones de ajedrez, “hay que dominar el centro”. Del Técnico tengo muchas, que no son necesariamente del contenido específico de las clases. El maestro Felipe Hernández Barranco, de albañilería ,“todo lo que un hombre puede hacer lo puede hacer otro”. Recuerdo a Bravo Figueroa, primer año del colegio. Entra a la clase. Era un excéntrico. “Yo les voy a enseñar literatura”, dijo, “pero mi especialidad es la física nuclear”. Y recuerdo una especie de lección de vida de Dante Soria, profesor de historia argentina, sobre el significado y la importancia de “tener iniciativa”. Y cómo olvidar también que cursé la secundaria en años difíciles. Yo era el “delegado del curso”, en un momento el director me llama a su despacho y me dice: “Rojo, yo abro su legajo y se prende una lucecita roja. Rojo, la SIDE me pide nombres”.