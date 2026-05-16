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“Fideo seca nucas”: el hostil recibimiento de los hinchas de River a Di María en el Monumental

El campeón del mundo fue silbado e insultado durante la semifinal entre River y Rosario Central por el Torneo Apertura; la tensión estuvo atravesada por las recientes polémicas con Racing y la AFA.

Di María. Di María.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ángel Di María fue silbado e insultado por hinchas de River en el Monumental durante la semifinal del Apertura 2026 entre Rosario Central y el local, por tensiones con la AFA.
  • El rechazo incluyó el cántico 'Fideo seca nucas' y abucheos masivos. El clima se tensó tras la eliminación de Racing y polémicas declaraciones previas de figuras del fútbol.
  • El suceso marca una ruptura entre la idolatría por la Selección y la rivalidad de clubes, planteando un escenario complejo para los campeones del mundo en el torneo local.
Resumen generado con IA

Ángel Di María vivió una noche inesperadamente hostil en el estadio Monumental. Durante la semifinal del Apertura entre River y Rosario Central, gran parte de los hinchas “millonarios” apuntaron contra el campeón del mundo con silbidos, cánticos ofensivos y fuertes chicanas desde las tribunas.

El clima comenzó a tensarse incluso antes del inicio del partido. Apenas los futbolistas dirigidos por Jorge Almirón salieron al campo de juego para realizar la entrada en calor, desde las tribunas bajó de manera masiva el cántico “Fideo seca nucas”, una cargada vinculada a la supuesta cercanía del futbolista con Claudio Tapia.

Lejos de tratarse de un episodio aislado, el rechazo continuó durante toda la previa. Cuando la voz del estadio anunció las formaciones de Rosario Central, Di María fue el jugador más silbado de todo el equipo visitante. Los abucheos superaron incluso a los que recibieron otros futbolistas identificados históricamente con rivales directos de River.

La reacción de los hinchas estuvo marcada por el contexto caliente de los últimos días. La clasificación de Central frente a Racing había dejado mucha polémica, especialmente luego de un fuerte cruce mediático protagonizado por Di María tras declaraciones de Diego Milito.

Durante las horas previas al encuentro existían posiciones divididas entre los simpatizantes de River. Algunos sostenían que, más allá de la rivalidad del momento, Di María merecía respeto o incluso reconocimiento por su historia con la Selección Argentina y su papel clave en la conquista del Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, dentro del estadio predominó otra lógica. El contexto futbolero, las polémicas recientes y el peso de una semifinal terminaron imponiéndose sobre el cariño construido por el rosarino con la camiseta albiceleste.

Así, uno de los máximos ídolos recientes del fútbol argentino quedó envuelto en una noche marcada por la tensión y el rechazo en Núñez.

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