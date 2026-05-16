Esta secuencia de tres movimientos de Pilates puede aliviar el dolor de espalda y aliviar la rigidez de cadera

El ritmo de la vida actual y las largas jornadas frente a la pantalla suelen pasarnos factura en el cuerpo. Entre las molestias más comunes, el dolor de espalda baja y la rigidez en las caderas ocupan los primeros puestos. A veces creemos que la solución es un entrenamiento intenso, pero la clave está en los movimientos internos y silenciosos.