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17 de mayo, Día Mundial de la Hipertensión: claves para detectarla a tiempo

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán organizó una jornada de concientización que se realizará la próxima semana.

17 de mayo, Día Mundial de la Hipertensión: claves para detectarla a tiempo Foto: Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Por Milagro Corbalán Hace 36 Min

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán impulsa jornadas por el Día Mundial de la Hipertensión este 17 de mayo, buscando mejorar la detección y control de la presión arterial.
  • Con 1.400 millones de casos globales, la OMS advierte que solo el 25% se controla. Se detecta con valores desde 140/90 mmHg y requiere reducir el sodio y alimentos ultraprocesados.
  • El diagnóstico oportuno y el cambio de hábitos previenen fallas cardiovasculares graves. La iniciativa local apunta a integrar al ciudadano en el cuidado preventivo de su salud.
Resumen generado con IA

Cada 17 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hipertensión como parte del Mes de Concientización sobre la Hipertensión. Su objetivo es sensibilizar a nivel mundial sobre la presión arterial alta, promover su prevención, detección y control e incentivar a al acción a nivel individual, comunitario y del sistema de salud, según la Organización Mundial de la Salud.

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Actualmente, la OMS estima que 1.400 millones de personas conviven con hipertensión arterial en todo el mundo. Pese a que los tratamientos son eficaces y de accesibilidad sencilla, gran parte de las personas afectadas desconoce su condición. Solo un cuarto de pacientes mundiales que padecen este desbalance de presión conocen su diagnóstico y se controlan asiduamente.

Diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial

La única forma de detectar la hipertensión arterial es mediante la medición periódica y correcta. Se considera que una persona es hipertensa cuando registra valores iguales o superiores a 140/90 mmHg en controles repetidos. El diagnóstico temprano permite iniciar cambios en el estilo de vida o un tratamiento médico oportuno para reducir las posibles complicaciones cardiovasculares.

Desde el Centro de Cardiometabolismo de la Municipalidad destacaron que el abordaje de la hipertensión no depende solo de la medicación, sino que hay más hábitos saludables que cumplen un rol central tanto en la prevención como en el tratamiento. Entre ellos se destacan la reducción del consumo de sal, un alimentación equilibrada, la actividad física frecuente, evitar el tabaquismo, moderar el consumo de alcohol, gestionar el estrés y descansar adecuadamente.

Respecto a la reducción del consumo de sal, hay un llamado “sodio oculto” en alimentos ultraprocesados. Por lo tanto, los que también deben evitarse son:

  • Embutidos y fiambres.
  • Snacks y productos de copetín.
  • Caldos y sopas instantáneas.
  • Galletitas y panificados industriales.
  • Conservas y aderezos.
  • Quesos y comidas rápidas.

Los vecinos pueden sumarse al canal de WhatsApp del CeCAMM para acceder a información y recomendaciones sobre el cuidado de la salud.

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