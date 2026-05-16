17 de mayo, Día Mundial de la Hipertensión: claves para detectarla a tiempo

Desde el Centro de Cardiometabolismo de la Municipalidad destacaron que el abordaje de la hipertensión no depende solo de la medicación, sino que hay más hábitos saludables que cumplen un rol central tanto en la prevención como en el tratamiento. Entre ellos se destacan la reducción del consumo de sal, un alimentación equilibrada, la actividad física frecuente, evitar el tabaquismo, moderar el consumo de alcohol, gestionar el estrés y descansar adecuadamente.