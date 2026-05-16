Cuáles son las mejores razas de perros para vivir en casa, según especialistas

Adoptar un perro implica mucho más que elegir una mascota por su apariencia. El tamaño del animal, el espacio disponible en el hogar y las necesidades de ejercicio o cuidados son factores clave para garantizar una buena convivencia. En este contexto, un veterinario conocido en redes sociales reveló cuáles son, para él, las mejores razas de perros para tener en casa.