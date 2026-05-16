Cuáles son las mejores razas de perros para vivir en casa, según especialistas

Resumen para apurados
- El veterinario Ben The Vet recomendó en redes las mejores razas de perros para el hogar, destacando al mestizo por su salud y genética frente a razas como el labrador o el galgo.
- La lista evalúa tamaño, energía y predisposición genética. Incluye al galgo por su calma, al border terrier para departamentos y advierte sobre cuidados articulares en labradores.
- Esta guía fomenta la adopción responsable basada en la compatibilidad y no en la estética. Se espera que la valoración de los mestizos mejore su tasa de adopción en centros urbanos.
Adoptar un perro implica mucho más que elegir una mascota por su apariencia. El tamaño del animal, el espacio disponible en el hogar y las necesidades de ejercicio o cuidados son factores clave para garantizar una buena convivencia. En este contexto, un veterinario conocido en redes sociales reveló cuáles son, para él, las mejores razas de perros para tener en casa.
Se trata de “Ben The Vet”, un profesional que comparte consejos sobre salud y bienestar animal en TikTok y que elaboró un ranking personal con cinco tipos de perros ideales para adoptar.
Qué razas de perros recomienda “Ben The Vet”
El veterinario aclaró que su selección responde a una opinión personal y que existen muchas otras razas aptas para convivir con familias. Sin embargo, destacó algunas características que convierten a estos perros en excelentes compañeros.
5. Galgo inglés
El especialista ubicó al galgo inglés en el quinto puesto por su carácter tranquilo y gentil. Aunque suelen ser perros muy afectuosos, requieren actividad física frecuente y no son la mejor opción para espacios reducidos.
Además, remarcó la importancia de cuidar su higiene dental para prevenir problemas de salud.
4. Border Terrier
El border terrier aparece como una alternativa ideal para departamentos o viviendas pequeñas. Según explicó el veterinario, son perros cariñosos y sociables, con buena relación con las personas.
También recomendó investigar posibles enfermedades genéticas antes de adoptar uno de estos animales.
3. Vizsla húngaro
Con su característico pelaje marrón corto, el vizsla húngaro se destaca por su tamaño y energía. Necesita espacios amplios y estimulación mental constante para desarrollarse correctamente.
El veterinario también señaló que esta raza puede presentar problemas de cadera, por lo que requiere ciertos cuidados específicos.
2. Labrador Retriever
En el segundo lugar aparecen los labradores retriever, reconocidos mundialmente por su temperamento amigable y su facilidad para convivir con niños.
Son perros sociables y familiares, aunque con el paso del tiempo pueden desarrollar inconvenientes articulares.
1. Perro mestizo
Para “Ben The Vet”, los perros mestizos son la mejor opción al momento de adoptar. Destacó especialmente la diversidad física y genética que poseen, algo que suele volverlos más resistentes a determinadas enfermedades.
Además, remarcó que cada mestizo tiene características únicas, tanto en personalidad como en apariencia.