Trump anunció la muerte de uno de los principales líderes de ISIS en una operación conjunta con Nigeria

Resumen para apurados
- Trump confirmó que fuerzas de EE.UU. y Nigeria mataron a Abu-Bilal al-Minuki, segundo jefe global de ISIS, durante una operación conjunta en África para combatir el terrorismo.
- La misión fue planificada meticulosamente tras detectar al líder en el Sahel. Al-Minuki, jefe regional desde 2018, era clave en el financiamiento y logística global de la milicia.
- El golpe debilita la capacidad operativa de ISIS y consolida la cooperación militar entre Washington y Abuya, marcando un hito en la lucha contra el avance yihadista en la región.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que fuerzas estadounidenses y nigerianas mataron a Abu-Bilal al-Minuki, considerado el segundo al mando del grupo Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), durante una operación conjunta realizada en África.
“Abu Bilal al Minuki, segundo al mando del EI en todo el mundo, pensó que podía esconderse en África, pero no sabía que teníamos fuentes que nos mantenían informados de lo que estaba haciendo”, escribió Trump en un mensaje publicado en su red Truth Social.
El mandatario republicano sostuvo además que el dirigente terrorista, al que definió como “el terrorista más activo del mundo”, fue eliminado bajo sus órdenes en “una misión meticulosamente planificada y muy compleja” llevada adelante por “las valientes fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria”.
El anuncio se conoció poco después de la visita de Trump a China, donde mantuvo reuniones con Xi Jinping en medio de la tensión global por la disputa entre Washington y Beijing, el conflicto con Irán y la inestabilidad en Medio Oriente.
Quién era Abu-Bilal al-Minuki
Según el Counter Extremism Project (CEP), organización dedicada al monitoreo de grupos insurgentes, al-Minuki nació en Borno, Nigeria, en 1982 y asumió el liderazgo de la facción de ISIS en África Occidental tras la muerte de Mamman Nur en 2018.
El informe del CEP señaló que el líder extremista operaba principalmente en la región del Sahel y que había combatido en Libia cuando la milicia radical mantenía presencia activa en ese país hace más de una década.
Para Estados Unidos, al-Minuki era una pieza central en la organización y financiamiento de ISIS. Además, las autoridades sospechaban que planeaba ataques contra intereses estadounidenses.
“Con su eliminación, las capacidades operativas del EI en todo el mundo quedan considerablemente disminuidas”, afirmó Trump.
La información también fue confirmada por el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, y por las Fuerzas Armadas nigerianas.
“Nuestras fuerzas armadas nigerianas, determinadas y en estrecha colaboración con las fuerzas armadas de Estados Unidos, llevaron a cabo una audaz operación conjunta que asestó un duro golpe a las filas del Estado Islámico”, expresó Tinubu mediante un comunicado oficial.
Por su parte, el ejército de Nigeria describió a Abu Bilal al Minuki como un “alto cargo del Estado Islámico y uno de los terroristas más activos del mundo”.
La reacción de la Casa Blanca
La cuenta oficial de la Casa Blanca en X replicó el mensaje difundido por Trump, quien celebró el resultado del operativo. “Ya no aterrorizará al pueblo africano ni ayudará a planificar operaciones contra estadounidenses. Con su eliminación, la operación global del ISIS se ve considerablemente debilitada. Gracias al Gobierno de Nigeria por su colaboración en esta operación. ¡Dios bendiga a América!”, expresó el mandatario.
En diciembre pasado, Trump ya había ordenado otro ataque letal contra integrantes del Estado Islámico en Nigeria, a quienes acusó de “perseguir a los cristianos en el país”.