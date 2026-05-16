Trump anunció la muerte de uno de los principales líderes de ISIS en una operación conjunta con Nigeria

La reacción de la Casa Blanca

La cuenta oficial de la Casa Blanca en X replicó el mensaje difundido por Trump, quien celebró el resultado del operativo. “Ya no aterrorizará al pueblo africano ni ayudará a planificar operaciones contra estadounidenses. Con su eliminación, la operación global del ISIS se ve considerablemente debilitada. Gracias al Gobierno de Nigeria por su colaboración en esta operación. ¡Dios bendiga a América!”, expresó el mandatario.