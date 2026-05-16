La sopa italiana cremosa de Paulina Cocina para los días de frío

Resumen para apurados
- Paulina Cocina presentó en sus redes recetas de sopas cremosas, como la pastina y crema de choclo, para combatir las bajas temperaturas en Argentina este invierno.
- La influencer destaca la pastina, un plato italiano entre sopa y risotto que logra cremosidad mediante el batido constante de manteca, huevo y queso rallado sobre fideos munición.
- Estas propuestas buscan brindar opciones económicas y reconfortantes ante el clima invernal, consolidando a Paulina como referente en soluciones gastronómicas para el hogar.
Los días de frío ya piden comidas más contundentes y calientes. Los guisos y las sopas pasan a ser dos de las opciones favoritas de todo el mundo y también de la influencer Paulina Cocina. En sus redes sociales, la cocinera enseñó a hacer pastina, una variedad de sopa cremosa italiana que se prepara con pasta munición.
En resumidas cuentas, lo que preparó la influencer se asemeja a una sopa con fideos y huevo, pero con un proceso que deja un resultado mucho más cremoso y apetecible. La pastina se ubica en un punto medio entre la sopa y el risotto, porque lleva manteca y porque, además, en su preparación es necesario mezclar continuamente para lograr la textura deseada.
Pastina: sopa cremosa de fideos de Paulina Cocina
Para preparar su sopa-risotto, Paulina Cocina utilizó 1 ½ taza de caldo, una taza de fideos para sopa –mientras más pequeños sean, mejor–, 25 gramos de manteca, un huevo batido, queso rallado en hebras y pimienta negra.
El paso a paso es sencillo: lo primero es poner a calentar el caldo en una olla a fuego máximo y, luego, agregar los fideos. Se cocina como cualquier sopa, pero con menos líquido, por lo que tiene que quedar más espesa en todo momento. Un minuto antes de que los fideos estén listos, se agrega la manteca y se mezcla hasta disolver.
Cuando la manteca se haya incorporado perfectamente a los fideos y el caldo, sin dejar de remover, se agrega un huevo batido. Por último, se añade un puñado de queso rallado y se sigue batiendo. Para emplatar, se puede agregar un poco más de queso por encima y pimienta negra molida.
Sopa de choclo de Paulina Cocina
Para esta receta se necesita una cucharada de manteca, un diente de ajo, una cebolla, una lata de choclo, un caldo deshidratado, una cucharada de queso crema, una rodaja de queso cremoso, agua, sal, pimienta y perejil.
El primer paso es cortar la cebolla y el diente de ajo, llevarlos a una olla con manteca hasta que la cebolla esté bien cocida y luego agregar el choclo. Si se hace con choclo fresco, debe hervir entre 8 y 10 minutos antes. Debe ir desgranado a la olla.
Agregar agua hasta cubrir todo, el caldo deshidratado, la pimienta y dejar cocinar tapado por 10 minutos. Retirar del fuego y, una vez que baje la temperatura, pasar por minipimer o licuadora. Llevar de nuevo al fuego por unos minutos y agregar el queso crema. Para servir, colocar un cubito de queso fresco en el fondo del recipiente, agregar la sopa crema de choclo y colocar perejil picado.