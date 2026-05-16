La sopa italiana cremosa de Paulina Cocina para los días de frío

El paso a paso es sencillo: lo primero es poner a calentar el caldo en una olla a fuego máximo y, luego, agregar los fideos. Se cocina como cualquier sopa, pero con menos líquido, por lo que tiene que quedar más espesa en todo momento. Un minuto antes de que los fideos estén listos, se agrega la manteca y se mezcla hasta disolver.