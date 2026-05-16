"Escruche" en la casa de Del Potro: cómo fue el robo que quedó filmado y qué se llevaron los ladrones

Resumen para apurados
- Al menos dos delincuentes asaltaron la casa de la madre de Juan Martín del Potro en Tandil bajo la modalidad 'escruche' para robar objetos de valor mientras ella estaba ausente.
- Tras romper un ventanal, los ladrones sustrajeron joyas de oro, una raqueta y relojes. Se sospecha de inteligencia previa dada la precisión del golpe y la selección de los bienes.
- La fiscalía y la DDI de Tandil analizan cámaras de seguridad que filmaron el asalto. El hecho genera conmoción y pone el foco en la seguridad de figuras públicas en la región.
Bajo la modalidad de "escruche" y a plena luz del día, al menos dos delincuentes asaltaron la propiedad de Juan Martín del Potro en el barrio Don Bosco de Tandil. El hecho ocurrió mientras la madre del ex tenista, quien reside en la vivienda, se encontraba ausente.
Al regresar a su hogar, la mujer de 66 años descubrió un ventanal del living destrozado y el interior de la casa completamente revuelto. Según la denuncia radicada ante la policía, los ladrones recorrieron ambas plantas de la finca y seleccionaron objetos de alto valor sentimental: una cadena con una cruz de oro y una alianza grabada con la inscripción “Patri 23-12-1983”.
Además, del primer piso sustrajeron una raqueta Babolat blanca y amarilla y dos relojes que no funcionaban. La investigación está en manos del fiscal José Marcos Eguzquiza (UFI N.º 16) y la DDI de Tandil. La clave del caso reside en las cámaras de seguridad internas y externas de la propiedad, que captaron el momento del robo.
Aunque la madre del deportista no apuntó contra nadie en particular, los investigadores sospechan que los delincuentes contaban con información previa debido a la precisión del golpe y los objetos seleccionados.