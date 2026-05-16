"Escruche" en la casa de Del Potro: cómo fue el robo que quedó filmado y qué se llevaron los ladrones

Al regresar a su hogar, la mujer de 66 años descubrió un ventanal del living destrozado y el interior de la casa completamente revuelto. Según la denuncia radicada ante la policía, los ladrones recorrieron ambas plantas de la finca y seleccionaron objetos de alto valor sentimental: una cadena con una cruz de oro y una alianza grabada con la inscripción “Patri 23-12-1983”.