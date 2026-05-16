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Golpe al corazón de la "Torre": desvalijaron la casa de Juan Martín del Potro en Tandil

Se robaron medallas, trofeos y recuerdos históricos en la casa del ex tenista en Buenos AIres.

Juan Martín del Potro, en su casa. Juan Martín del Potro, en su casa.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Delincuentes desvalijaron la casa de Juan Martín del Potro en Tandil anoche. Aprovecharon que estaba vacía para robar trofeos y medallas de gran valor económico y sentimental.
  • Los asaltantes rompieron un ventanal en la zona de Don Bosco. Robaron recuerdos históricos y una alianza de su difunto padre; la madre del tenista descubrió los destrozos al llegar.
  • La precisión del ataque sugiere que los ladrones tenían información privilegiada. La policía realiza peritajes mientras el hecho conmociona al deporte argentino por la pérdida.
Resumen generado con IA

La delincuencia golpeó el refugio de Juan Martín del Potro en su Tandil natal. Anoche, aprovechando que la vivienda se encontraba vacía, un grupo de delincuentes ingresó a la propiedad ubicada en la exclusiva zona de Don Bosco y se llevó un botín de incalculable valor sentimental y económico.

Según fuentes policiales, los asaltantes rompieron un ventanal para acceder al domicilio. Una vez dentro, revolvieron cada habitación en busca de objetos específicos. Entre lo robado se encuentran trofeos históricos, medallas, raquetas emblemáticas y camisetas del ex número 3 del mundo. Sin embargo, el golpe más doloroso fue el robo de una alianza que pertenecía al padre del tenista, fallecido hace unos años.

El hecho fue descubierto por Patricia Lucas, madre del deportista, al regresar a la vivienda. Tras encontrarse con el desorden y los destrozos, dio aviso inmediato a la policía local, que trabajó en el lugar realizando peritajes. 

Por la precisión del ataque, los investigadores sospechan que los delincuentes contaban con información previa sobre los movimientos de la familia y los objetos de valor que se resguardaban en la finca. Hasta el momento, no hay detenidos.

Temas Buenos AiresJuan Martín Del Potro
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