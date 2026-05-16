Golpe al corazón de la "Torre": desvalijaron la casa de Juan Martín del Potro en Tandil

Según fuentes policiales, los asaltantes rompieron un ventanal para acceder al domicilio. Una vez dentro, revolvieron cada habitación en busca de objetos específicos. Entre lo robado se encuentran trofeos históricos, medallas, raquetas emblemáticas y camisetas del ex número 3 del mundo. Sin embargo, el golpe más doloroso fue el robo de una alianza que pertenecía al padre del tenista, fallecido hace unos años.