La UBA otorgó el Doctorado Honoris Causa al Indio Solari

El agradecimiento del Indio Solari

Aunque el Indio no estuvo presente en la ceremonia, hizo llegar un mensaje de agradecimiento en formato de audio que se reprodujo durante el acto. “Quería agradecerles, tanto al rectorado como a todos aquellos que han impulsado esta distinción que a mí me pone muy feliz. Les mando un gran abrazo y muchas gracias”, dijo, según registraron las cámaras que se encontraban en el interior del recinto.