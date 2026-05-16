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La UBA otorgó el Doctorado Honoris Causa al Indio Solari

El músico y exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue distinguido por su medio siglo de trayectoria y su enorme impacto cultural, en un emotivo acto transmitido en directo.

La UBA otorgó el Doctorado Honoris Causa al Indio Solari Foto: La Nación
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La UBA otorgó este viernes el Doctorado Honoris Causa al Indio Solari en la Facultad de Medicina por su medio siglo de trayectoria y su impacto cultural en el rock nacional.
  • El músico agradeció mediante un audio mientras el guitarrista Gaspar Benegas recibió el título. El acto incluyó un homenaje musical ante seguidores presentes y en Plaza Houssay.
  • Esta distinción académica valida la obra de Solari como objeto de estudio. Según la UBA, su lazo con la comunidad y su ética artística marcan un hito en la cultura argentina.
Resumen generado con IA

Este viernes, la Universidad de Buenos Aires (UBA) otorgó una mención especial al Indio Solari. A sus 77 años, el músico argentino se convirtió en el más reciente Doctor Honoris Causa por la universidad más prestigiosa del país. El reconocimiento generó gran emoción entre los seguidores del artista y en él mismo, quien lo reconoció en un mensaje.

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Este viernes se celebró en el Aula Magna de la Facultad de Medicina un pequeño homenaje a Solari. Pese a haber contado con una participación reducida por organización de la universidad, el hecho trascendió más allá de las paredes del habitáculo, porque el acto se transmitió también para cientos de seguidores que lo vieron en directo desde la Plaza Houssay.

Doctorado Honoris Causa para el Indio Solari

El Doctorado Honoris Causa es un título honorífico de máxima jerarquía que una universidad otorga a una personalidad de gran trayectoria. Solari fue distinguido por su medio siglo de trayectoria en la música y por ser una figura de gran influencia en la cultura nacional, en particular en la del rock.

Solari no participó del encuentro, pero estuvo en su lugar Gaspar Benegas, guitarrista de “Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado”, quien fue el encargado de recibir el reconocimiento. Después del acto, se presentó junto a un octeto de cuerdas con el que interpretó “El tesoro de los inocentes”, “Salando las heridas” y “Yo caníbal”.

El agradecimiento del Indio Solari

Aunque el Indio no estuvo presente en la ceremonia, hizo llegar un mensaje de agradecimiento en formato de audio que se reprodujo durante el acto. “Quería agradecerles, tanto al rectorado como a todos aquellos que han impulsado esta distinción que a mí me pone muy feliz. Les mando un gran abrazo y muchas gracias”, dijo, según registraron las cámaras que se encontraban en el interior del recinto.

Como representantes de la UBA estuvieron presentes el rector Ricardo Gelpi y el vicerrector Emiliano Yacobitti. Este último destacó a Solari como “un artista que hizo de la originalidad una ética, que construyó uno de los lazos más intensos entre un músico y su comunidad en la historia cultural del país”. A su vez, sostuvo que las composiciones de Solari “merecían estar en las aulas”.

Temas Universidad de Buenos AiresCarlos "Indio" Solari
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