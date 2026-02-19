Secciones
Qué pasó con el Indio Solari: su familia negó que haya sufrido un ACV

Tras el rumor difundido en redes, desde el entorno del músico aseguraron que no fue internado. La familia salió a aclarar la versión que generó preocupación entre los fans.

Desmienten la internación del Indio Solari por un ACV Desmienten la internación del Indio Solari por un ACV Clarín
Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

En las últimas horas circuló una información que afirmaba que el Indio Solari estaba internado tras sufrir un ACV. Sin embargo, su familia desmintió la noticia y aseguró que el músico de 77 años fue a un sanatorio porteño a realizarse chequeos médicos por el Parkinson que atraviesa desde hace años.

El rumor sobre la internación del ex líder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota fue difundido por Ángel de Brito en su cuenta de X (ex Twitter). "Anoche, Carlos Alberto Solari fue internando un sanatorio porteño, tras sufrir un ACV. Tiene 77 años , y se encuentra bien atendido y acompañado por seres queridos. Pronta recuperación para uno de los artistas más importantes del rock nacional. #FuerzaIndio #IndioSolari", reveló el conductor de LAM.

Minutos después, el periodista y politólogo Ari Lijalad desmintió la información de su colega. "La familia Solari desmiente esto y pide por favor que aclaremos que no tuvo ACV, que fue a realizar unos estudios por la enfermedad que atraviesa hace años", escribió el periodista en X.

Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un ACV: el comunicado de su familia

En un breve pero contundente comunicado, la familia del Indio Solari aclaró los rumores sobre la salud del artista y llevó tranquilidad a sus seguidores. "Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente, respecto de que el Indio tuvo un ACV. La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable", detallaron.

Y concluyeron: "Gracias por la preocupación. Lamentamos el susto innecesario, en un día en el que la atención debería estar puesta en otro lado".

La noticia de la supuesta internación de Solari surgió horas después de su banda, Los Fundamentalistas del Aires Acondicionado, anunciara su próxima presentación, el 23 de mayo en la ciudad cordobesa de Jesús María. Vale aclarar, que el Indio se reitró de los escenarios a raíz del Parkinson que padece desde hace años y que por ende no participará del show de su grupo en Córdoba.

