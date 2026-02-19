Qué pasó con el Indio Solari: su familia negó que haya sufrido un ACV

En un breve pero contundente comunicado, la familia del Indio Solari aclaró los rumores sobre la salud del artista y llevó tranquilidad a sus seguidores. "Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente, respecto de que el Indio tuvo un ACV. La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable", detallaron.