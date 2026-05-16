Sueldo de mayo: cuánto deben cobrar las niñeras por hora y por mes

En este sentido, quienes se dediquen al cuidado y asistencia de personas –sean estos mayores o menores de edad–, tienen definido su pago por hora y por mes. Quienes trabajen con retiro percibirán $3.599,86 por hora mientras que quienes lo hagan sin retiro, $4.012,14. La mensualidad quedará en $455.160,14 para el personal con retiro y en $505.578,34 para el personal “cama adentro” o que no se retira de su sitio de trabajo.