Sueldo de mayo: cuánto deben cobrar las niñeras por hora y por mes

Resumen para apurados
- Las niñeras y cuidadores en Argentina cobrarán en mayo los mismos valores de abril, ya que no se definieron nuevos aumentos salariales para el sector de casas particulares.
- El personal con retiro percibirá $3.599,86 por hora, mientras que la mensualidad base se fija en $455.160,14. Los valores se mantienen ante la falta de nuevas paritarias nacionales.
- La falta de ajustes en las escalas genera incertidumbre sobre el poder adquisitivo del sector. Se espera una nueva convocatoria de la Comisión para actualizar los haberes vigentes.
Las tarifas que se abonará al personal doméstico en mayo permanecen sin cambios. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp) no definió aumentos, por lo que el salario que se tomará de referencia para mayo será el del mes anterior. En tanto no se convoquen nuevas paritarias, el rubro permanecerá sin cambios en sus haberes mensuales.
En este sentido, quienes se dediquen al cuidado y asistencia de personas –sean estos mayores o menores de edad–, tienen definido su pago por hora y por mes. Quienes trabajen con retiro percibirán $3.599,86 por hora mientras que quienes lo hagan sin retiro, $4.012,14. La mensualidad quedará en $455.160,14 para el personal con retiro y en $505.578,34 para el personal “cama adentro” o que no se retira de su sitio de trabajo.
- Categoría de supervisor/a
- Categoría de personal para tareas específicas
- Categoría de caseros
- Categoría de personal para tareas generales