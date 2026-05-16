La Fórmula 1 analiza reprogramar las carreras canceladas por el conflicto en Medio Oriente

La Fórmula 1 atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. Mientras el campeonato 2026 intenta adaptarse a una nueva era técnica y deportiva, el conflicto en Oriente Medio sacudió el calendario y obligó a cancelar los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, previstos originalmente para abril. Sin embargo, lejos de resignarse a una temporada reducida, la categoría analiza ahora la posibilidad de recuperar al menos una de esas carreras antes de fin de año.