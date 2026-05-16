La Fórmula 1 analiza reprogramar las carreras canceladas por el conflicto en Medio Oriente

Resumen para apurados
- La F1 analiza reprogramar los GP de Baréin y Arabia Saudita antes de fin de año tras ser cancelados por el conflicto en Medio Oriente para mitigar el fuerte impacto económico.
- Liberty Media y la FIA evalúan incluir a Yeda en un calendario ya saturado. La logística es el mayor reto, dado que el cierre de temporada prevé nueve carreras en solo once semanas.
- La decisión sentará un precedente logístico y de seguridad. De concretarse, la exigencia física inédita sobre los equipos podría alterar el desenlace del campeonato mundial 2026.
La Fórmula 1 atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. Mientras el campeonato 2026 intenta adaptarse a una nueva era técnica y deportiva, el conflicto en Oriente Medio sacudió el calendario y obligó a cancelar los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, previstos originalmente para abril. Sin embargo, lejos de resignarse a una temporada reducida, la categoría analiza ahora la posibilidad de recuperar al menos una de esas carreras antes de fin de año.
La cancelación de ambas fechas generó un fuerte impacto dentro del paddock. No solo por el golpe deportivo que implica perder dos escenarios clave del calendario moderno, sino también por las consecuencias económicas. Las carreras en la región representan ingresos millonarios para la categoría y para los equipos, gracias a las altas tarifas de organización y a los contratos comerciales vinculados a esos eventos.
En ese contexto, Liberty Media y la cúpula dirigencial de la F1 comenzaron a evaluar distintos escenarios para intentar reprogramar alguna competencia. El director ejecutivo de Liberty Media, Derek Chang, reconoció públicamente que existen conversaciones para encontrar una solución, aunque dejó en claro que la prioridad sigue siendo la seguridad de todos los involucrados.
“El bienestar de todos en la F1 es lo primero”, aseguró Chang durante una conferencia con inversores, donde también confirmó que se están estudiando alternativas para recuperar una carrera “hacia el final de la temporada”.
La situación, sin embargo, está lejos de ser sencilla. El conflicto geopolítico continúa generando incertidumbre y la Fórmula 1 evita apresurarse. El propio Stefano Domenicali, CEO de la categoría, pidió prudencia y evitó confirmar cualquier modificación concreta. “Tenemos planes, pero esperamos no tener que aplicarlos”, explicó el dirigente italiano.
Más allá del contexto político, la principal dificultad aparece en el calendario. La segunda mitad de la temporada ya se encuentra extremadamente cargada y cualquier movimiento podría generar un verdadero rompecabezas logístico para los equipos.
Actualmente, la F1 tiene programado cerrar el año con una agotadora seguidilla de tres carreras consecutivas: Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Agregar un nuevo evento en ese tramo implicaría algo inédito en la historia moderna de la categoría: cuatro fines de semana seguidos de competencia.
Además, el calendario ya contempla nueve carreras en apenas 11 semanas durante el cierre del campeonato. Muchos integrantes de los equipos vienen manifestando desde hace tiempo el desgaste físico y mental que provoca una temporada cada vez más extensa. La posibilidad de sumar otra carrera en noviembre o diciembre genera preocupación puertas adentro.
En ese escenario, Arabia Saudita aparece como la opción con más posibilidades de regresar. La carrera se disputaría en Yeda, una ciudad ubicada sobre la costa occidental saudí que, según detalla el informe, no fue objetivo de ataques iraníes durante las últimas semanas.
Incluso, tras la cancelación oficial de marzo, desde la organización saudí dejaron abierta la puerta para una futura reprogramación. El príncipe Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, presidente de la federación local de automovilismo, afirmó entonces que respetaban la decisión tomada por la Fórmula 1 y comprendían las razones detrás de la medida.
Otra alternativa mencionada en las últimas semanas fue Turquía. El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, deslizó que el circuito de Estambul podría actuar como reemplazo temporal antes de su regreso oficial al calendario en 2027. Sin embargo, por ahora no existen negociaciones avanzadas para concretar esa opción.
Mientras tanto, la Fórmula 1 sigue monitoreando día a día la evolución del conflicto y analizando todos los escenarios posibles. Lo único claro es que el campeonato 2026 continúa condicionado por factores externos que exceden por completo a la pista. Y en medio de un calendario al límite, cualquier decisión puede modificar por completo el desenlace de una temporada que ya se volvió impredecible.