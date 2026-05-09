Secciones
DeportesRugby

Tucumán Rugby venció a Universitario y recuperó la punta del Anual Tucumano

El “Verdinegro” ganó 32-24 en Ojo de Agua y volvió a demostrar por qué es uno de los grandes candidatos al título.

MÁS LUCHA QUE JUEGO. El clásico de Yerba Buena no fue un partido vistoso; hubo lucha física y hasta incluso algunos actos de indisciplina. En ese contexto, el “Verdinegro” terminó imponiéndose. MÁS LUCHA QUE JUEGO. El clásico de Yerba Buena no fue un partido vistoso; hubo lucha física y hasta incluso algunos actos de indisciplina. En ese contexto, el “Verdinegro” terminó imponiéndose. LA GACETA / Analía Jaramillo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán Rugby venció 32-24 a Universitario en Ojo de Agua durante la sexta fecha del Anual Tucumano, resultado que le permitió recuperar el liderazgo del torneo provincial.
  • Tras un primer tiempo físico liderado por la 'U', el 'Verdinegro' revirtió el marcador en el complemento con ráfagas de tries, superando un encuentro marcado por la indisciplina.
  • La victoria ratifica a Tucumán Rugby como el máximo candidato al título. La paridad en los resultados de la fecha sugiere una definición ajustada en la cima de la tabla general.
Resumen generado con IA

Tucumán Rugby volvió a demostrar por qué es uno de los grandes candidatos a coronarse en el Anual Tucumano. En un partido intenso, friccionado y cargado de tensión, el “Verdinegro” derrotó 32 a 24 a Universitario en el “Serpentario” de Ojo de Agua y recuperó la cima del torneo organizado por la Unión de Rugby de Tucumán.

No fue un encuentro brillante desde lo rugbístico; hubo poco espacio para el juego fluido y mucho protagonismo de la lucha física, las infracciones y las discusiones. El primer tiempo se jugó con dientes apretados y tuvo varias tarjetas amarillas producto de la indisciplina de ambos equipos.

Dentro de ese contexto, Universitario logró irse al descanso arriba en el marcador gracias a un penal de Tomás Ferreyra en la última acción de la etapa inicial. El 10-8 parcial premiaba el buen trabajo defensivo del conjunto de Ojo de Agua, que había conseguido incomodar a Tucumán Rugby y neutralizar gran parte de sus ataques.

Incluso el comienzo del segundo tiempo mostró a “Uni” mejor plantado. El local mantenía intensidad defensiva y parecía tener controlado el desarrollo. Sin embargo, todo cambió a partir de los 10 minutos de la etapa final.

El "Verdinegro" comenzó a remontar en el inicio del segundo tiempo

En apenas un lapso de cinco minutos, Tucumán Rugby golpeó dos veces con tries convertidos y pasó a dominar definitivamente el partido. La contundencia ofensiva del “Verdinegro” apareció justo cuando el encuentro estaba más cerrado y le permitió sacar una diferencia de 12 puntos que cambió por completo el escenario. A partir de ahí, prácticamente hubo un sólo equipo en la cancha.

Después llegó otro try que amplió todavía más la ventaja y prácticamente sentenció la historia. Universitario reaccionó en el tramo final con dos tries convertidos que lo acercaron en el marcador, aunque ya no quedaba demasiado tiempo para intentar una remontada completa.

El triunfo de Tucumán Rugby terminó siendo merecido. El equipo mostró mayor jerarquía en los momentos decisivos, aprovechó mejor las oportunidades que tuvo y volvió a apoyarse en el nivel de jugadores determinantes como Pablo Pfister y Santiago Aguilar, las principales figuras que tuvo la jornada.

Con esta victoria, el “Verdinegro” recuperó la punta del Anual Tucumano y ratificó su condición de gran protagonista en una temporada que promete una pelea muy pareja, palo a palo, en la parte alta de la tabla de posiciones.

Otros resultados del Anual Tucumano

La sexta fecha también dejó otros resultados importantes. Los Tarcos venció 28 a 20 a Jockey Club en la zona del ex Aeropuerto, mientras que Huirapuca consiguió una valiosa victoria como visitante al derrotar 34 a 31 a Lince.

Temas Tucumán Rugby ClubYerba BuenaUniversitario Rugby Club TucumánAnual de RugbySantiago Aguilar
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La comunidad dio un sentido adiós a Benjamín Olariaga, el niño que falleció tras un accidente en Horco Molle
1

La comunidad dio un sentido adiós a Benjamín Olariaga, el niño que falleció tras un accidente en Horco Molle

Un jubilado se quitó la vida luego de que la obra social militar le cortara el tratamiento para el cáncer
2

Un jubilado se quitó la vida luego de que la obra social militar le cortara el tratamiento para el cáncer

Miedo en Santiago del Estero por una enorme estatua de San La Muerte con luces en los ojos
3

Miedo en Santiago del Estero por una enorme estatua de San La Muerte con luces en los ojos

Las mejores postales de la nevada en Tafí del Valle: frío extremo y paisajes teñidos de blanco
4

Las mejores postales de la nevada en Tafí del Valle: frío extremo y paisajes teñidos de blanco

Perdón, Alberto
5

Perdón, Alberto

Ranking notas premium
Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto
1

Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto

Perdón, Alberto
2

Perdón, Alberto

El padre cuida el viñedo, un hijo es enólogo y el otro diseña las etiquetas: la bodega que sorprende con un malbec de altura
3

El padre cuida el viñedo, un hijo es enólogo y el otro diseña las etiquetas: la bodega que sorprende con un malbec de altura

Caso Érika: los reveladores datos hallados en el celular de Justina Gordillo
4

Caso Érika: los reveladores datos hallados en el celular de Justina Gordillo

El encierro cambió el carácter de Ema Gómez, condenada por el asesinato del juez Aráoz
5

El encierro cambió el carácter de Ema Gómez, condenada por el asesinato del juez Aráoz

Más Noticias
La comunidad dio un sentido adiós a Benjamín Olariaga, el niño que falleció tras un accidente en Horco Molle

La comunidad dio un sentido adiós a Benjamín Olariaga, el niño que falleció tras un accidente en Horco Molle

Miedo en Santiago del Estero por una enorme estatua de San La Muerte con luces en los ojos

Miedo en Santiago del Estero por una enorme estatua de San La Muerte con luces en los ojos

Las mejores postales de la nevada en Tafí del Valle: frío extremo y paisajes teñidos de blanco

Las mejores postales de la nevada en Tafí del Valle: frío extremo y paisajes teñidos de blanco

Un jubilado se quitó la vida luego de que la obra social militar le cortara el tratamiento para el cáncer

Un jubilado se quitó la vida luego de que la obra social militar le cortara el tratamiento para el cáncer

Se cumplió el pronóstico y llegó la nieve a Tafí del Valle

Se cumplió el pronóstico y llegó la nieve a Tafí del Valle

Palabra de legislador: la ilusión del Aleph en la política argentina

Palabra de legislador: la ilusión del Aleph en la política argentina

Agenda de TV del sábado: el debut de Boca en playoffs, el Anual de Rugby y el cierre del Abierto del Norte

Agenda de TV del sábado: el debut de Boca en playoffs, el Anual de Rugby y el cierre del Abierto del Norte

Histórico: Atlético Tucumán avanzó a la final del Nacional C-20 tras una definición para el infarto

Histórico: Atlético Tucumán avanzó a la final del Nacional C-20 tras una definición para el infarto

Comentarios