Tucumán Rugby venció a Universitario y recuperó la punta del Anual Tucumano

Resumen para apurados
- Tucumán Rugby venció 32-24 a Universitario en Ojo de Agua durante la sexta fecha del Anual Tucumano, resultado que le permitió recuperar el liderazgo del torneo provincial.
- Tras un primer tiempo físico liderado por la 'U', el 'Verdinegro' revirtió el marcador en el complemento con ráfagas de tries, superando un encuentro marcado por la indisciplina.
- La victoria ratifica a Tucumán Rugby como el máximo candidato al título. La paridad en los resultados de la fecha sugiere una definición ajustada en la cima de la tabla general.
Tucumán Rugby volvió a demostrar por qué es uno de los grandes candidatos a coronarse en el Anual Tucumano. En un partido intenso, friccionado y cargado de tensión, el “Verdinegro” derrotó 32 a 24 a Universitario en el “Serpentario” de Ojo de Agua y recuperó la cima del torneo organizado por la Unión de Rugby de Tucumán.
No fue un encuentro brillante desde lo rugbístico; hubo poco espacio para el juego fluido y mucho protagonismo de la lucha física, las infracciones y las discusiones. El primer tiempo se jugó con dientes apretados y tuvo varias tarjetas amarillas producto de la indisciplina de ambos equipos.
Dentro de ese contexto, Universitario logró irse al descanso arriba en el marcador gracias a un penal de Tomás Ferreyra en la última acción de la etapa inicial. El 10-8 parcial premiaba el buen trabajo defensivo del conjunto de Ojo de Agua, que había conseguido incomodar a Tucumán Rugby y neutralizar gran parte de sus ataques.
Incluso el comienzo del segundo tiempo mostró a “Uni” mejor plantado. El local mantenía intensidad defensiva y parecía tener controlado el desarrollo. Sin embargo, todo cambió a partir de los 10 minutos de la etapa final.
El "Verdinegro" comenzó a remontar en el inicio del segundo tiempo
En apenas un lapso de cinco minutos, Tucumán Rugby golpeó dos veces con tries convertidos y pasó a dominar definitivamente el partido. La contundencia ofensiva del “Verdinegro” apareció justo cuando el encuentro estaba más cerrado y le permitió sacar una diferencia de 12 puntos que cambió por completo el escenario. A partir de ahí, prácticamente hubo un sólo equipo en la cancha.
Después llegó otro try que amplió todavía más la ventaja y prácticamente sentenció la historia. Universitario reaccionó en el tramo final con dos tries convertidos que lo acercaron en el marcador, aunque ya no quedaba demasiado tiempo para intentar una remontada completa.
El triunfo de Tucumán Rugby terminó siendo merecido. El equipo mostró mayor jerarquía en los momentos decisivos, aprovechó mejor las oportunidades que tuvo y volvió a apoyarse en el nivel de jugadores determinantes como Pablo Pfister y Santiago Aguilar, las principales figuras que tuvo la jornada.
Con esta victoria, el “Verdinegro” recuperó la punta del Anual Tucumano y ratificó su condición de gran protagonista en una temporada que promete una pelea muy pareja, palo a palo, en la parte alta de la tabla de posiciones.
Otros resultados del Anual Tucumano
La sexta fecha también dejó otros resultados importantes. Los Tarcos venció 28 a 20 a Jockey Club en la zona del ex Aeropuerto, mientras que Huirapuca consiguió una valiosa victoria como visitante al derrotar 34 a 31 a Lince.