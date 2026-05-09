Tucumán Rugby venció a Universitario y recuperó la punta del Anual Tucumano

Tucumán Rugby volvió a demostrar por qué es uno de los grandes candidatos a coronarse en el Anual Tucumano. En un partido intenso, friccionado y cargado de tensión, el “Verdinegro” derrotó 32 a 24 a Universitario en el “Serpentario” de Ojo de Agua y recuperó la cima del torneo organizado por la Unión de Rugby de Tucumán.