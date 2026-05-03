Del Potro sorprendió a Colapinto en pleno paddock y se sumó a la “invasión argentina” en Miami

Resumen para apurados
- Juan Martín del Potro sorprendió a Franco Colapinto en el paddock del GP de Miami para felicitarlo por su desempeño en la F1, reafirmando el apoyo entre ídolos argentinos.
- El encuentro ocurrió durante una entrevista del piloto. Se suma a la visita de Lionel Messi al box de Mercedes, tras reuniones previas de Colapinto con figuras del Inter Miami.
- Este gesto simboliza el relevo generacional y la unión del deporte argentino en la élite mundial. La visibilidad de Colapinto se fortalece con el respaldo de leyendas nacionales.
La escena tuvo algo de espontáneo y mucho de simbólico. Juan Martín del Potro irrumpió en el paddock del Gran Premio de Miami y sorprendió a Franco Colapinto en pleno contacto con la prensa. No fue una aparición más: fue un gesto de reconocimiento entre dos generaciones del deporte argentino que rápidamente encontró eco en las redes sociales.
El tandilense se acercó mientras el piloto brindaba una nota y, sin protocolo, lo saludó y lo felicitó por su trabajo en la Fórmula 1. La escena, captada en vivo, reflejó cercanía y admiración. Del Potro, alejado de la competencia profesional pero siempre vigente en el imaginario deportivo, se mostró entusiasmado con el presente del joven argentino en la máxima categoría.
La aparición de Del Potro se dio en una jornada atravesada por una fuerte impronta argentina en Miami. Es que el paddock también había sido revolucionado por la presencia de Lionel Messi, quien llegó junto a Antonela Roccuzzo y recorrió el circuito, incluso con paso por el box de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.
El capitán de la Selección había tenido, además, un reciente encuentro con Colapinto en el predio del Inter Miami, donde el piloto también compartió un momento con Rodrigo De Paul en la previa del Gran Premio.
Así, la antesala de la carrera en Miami se transformó en una especie de punto de encuentro para figuras del deporte nacional. Con Colapinto como protagonista en la pista, Messi como estrella invitada en el paddock y Del Potro sumándose con un gesto cercano, el fin de semana tuvo un sello argentino marcado.
En un escenario global como la Fórmula 1, la imagen dejó un mensaje claro: distintas disciplinas, distintas historias, pero una misma bandera. Y en Miami, esa bandera se hizo notar.