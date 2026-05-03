Del Potro sorprendió a Colapinto en pleno paddock y se sumó a la “invasión argentina” en Miami

La escena tuvo algo de espontáneo y mucho de simbólico. Juan Martín del Potro irrumpió en el paddock del Gran Premio de Miami y sorprendió a Franco Colapinto en pleno contacto con la prensa. No fue una aparición más: fue un gesto de reconocimiento entre dos generaciones del deporte argentino que rápidamente encontró eco en las redes sociales.