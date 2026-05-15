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Preocupación por Luis Miguel: medios mexicanos aseguran que fue internado de urgencia en Nueva York

Según trascendió, el cantante habría sufrido una complicación cardíaca y permanece hospitalizado desde el lunes. Hasta el momento no hubo confirmación oficial sobre su estado de salud.

Preocupación por Luis Miguel: medios mexicanos aseguran que fue internado de urgencia en Nueva York GETTY IMAGES
Hace 7 Min

Resumen para apurados

  • Luis Miguel habría sido internado de urgencia el lunes en Nueva York por una presunta complicación cardíaca, según informaron medios mexicanos y la periodista 'Chamonic'.
  • El cantante asistió a un chequeo junto a Paloma Cuevas cuando detectaron el cuadro. Tras finalizar su gira en 2024, el artista mantenía un perfil bajo alejado de los escenarios.
  • La falta de confirmación oficial mantiene en alerta a sus seguidores. Se espera un comunicado del equipo de prensa para esclarecer el estado de salud del ídolo mexicano.
Resumen generado con IA

La salud de Luis Miguel generó preocupación entre sus fanáticos luego de que medios mexicanos y especialistas en espectáculos aseguraran que el artista fue internado de urgencia en Nueva York por un presunto problema cardíaco.

La información comenzó a circular este viernes y rápidamente se viralizó en redes sociales, encendiendo las alarmas entre seguidores, allegados y familiares del cantante.

Según publicó la periodista de espectáculos Jacqueline Martínez, conocida popularmente como “Chamonic”, la pareja de Luis Miguel, Paloma Cuevas, lo habría acompañado a una revisión médica en la ciudad estadounidense. Sin embargo, durante el chequeo habrían detectado una complicación vinculada al corazón y el artista debió ser hospitalizado.

“Supuestamente… se dice que Luis Miguel desde el día lunes se encuentra hospitalizado tras sentirse mal, su novia lo habría llevado a revisión y según detectaron que tenía un problema cardiaco… y hasta el momento sigue hospitalizado en Nueva York”, escribió Chamonic en sus redes sociales.

Hasta ahora, ni el cantante ni su equipo de prensa emitieron comunicados para confirmar o desmentir la información. Por ese motivo, se espera que en las próximas horas pueda conocerse un parte oficial sobre el estado de salud del ídolo mexicano.

En los últimos meses, Luis Miguel mantuvo un perfil bajo y se alejó de los escenarios luego de cerrar su gira a fines de 2024 con un show en el Estadio GNP Seguros.

Fiel a su estilo, el artista evita compartir aspectos de su vida privada en redes sociales y rara vez aparece públicamente.

La última noticia sobre él había trascendido hace aproximadamente un mes, cuando fue fotografiado junto a Paloma Cuevas en un restaurante de Salamanca, España. Aquella aparición alimentó rumores sobre la solidez de la relación, aunque desde entonces no volvieron a conocerse detalles sobre su vida cotidiana.

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