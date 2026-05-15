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Perritos mundialistas: la original campaña de Salta para incentivar la adopción de perros callejeros

En las imágenes se puede ver a los perros caracterizados como futbolistas, con nombres de equipos inventados y detalles sobre cada uno, como su edad y tamaño.

La original campaña de Salta para incentivar la adopción de perros callejeros La original campaña de Salta para incentivar la adopción de perros callejeros
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de Salta lanzó 'Perritos mundialistas', una campaña de adopción de perros rescatados basada en un álbum de figuritas para fomentar la tenencia responsable.
  • La iniciativa utiliza redes sociales para mostrar fotos de 70 animales del Centro Matías Mancilla, que opera al límite, exigiendo a adoptantes DNI y un acta de compromiso.
  • El éxito viral de la propuesta busca mitigar la superpoblación en refugios salteños y establecer un modelo creativo de bienestar animal con impacto nacional a largo plazo.
Resumen generado con IA

La Municipalidad de Salta lanzó una original campaña de adopción responsable inspirada en el Mundial de fútbol y logró convertirse rápidamente en furor en redes sociales. La propuesta consiste en un álbum de figuritas con fotos y datos de perros rescatados que buscan una familia.  

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La iniciativa fue impulsada junto al Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla”, donde actualmente viven decenas de animales rescatados de la calle. Cada “figurita” incluye la imagen del perro, su nombre, edad y tamaño, además de un equipo ficticio creado especialmente para mantener la temática mundialista.  

La original campaña de Salta para incentivar la adopción de perros callejeros La original campaña de Salta para incentivar la adopción de perros callejeros Municipalidad de Sata

“Este álbum no te lo podés perder. Capaz entre estas figuritas está ese compañero que te va a cambiar la vida para siempre”, señalaron desde las redes oficiales de la campaña.  

Cómo funciona la campaña de adopción de perros en Salta

La propuesta fue difundida a través de redes sociales y rápidamente acumuló comentarios de vecinos interesados en adoptar y usuarios que celebraron la creatividad de la iniciativa. La campaña busca visibilizar la problemática de los perros en situación de calle y fomentar la tenencia responsable.  

La original campaña de Salta para incentivar la adopción de perros callejeros La original campaña de Salta para incentivar la adopción de perros callejeros Municipalidad de Sata

Según informaron medios locales y nacionales, el Centro de Adopciones trabaja junto a veterinarios, proteccionistas y voluntarios para brindar asistencia sanitaria, refugio y atención gratuita a los animales rescatados. Actualmente, el lugar funciona con capacidad casi completa, ya que posee entre 60 y 70 caniles ocupados.  

Cuáles son los requisitos para adoptar un perro

Desde el municipio explicaron que las personas interesadas en adoptar deben cumplir una serie de requisitos básicos. Entre ellos, ser mayores de edad, presentar DNI y firmar un acta compromiso para garantizar el bienestar del animal.  

Además, quienes adopten deberán comprometerse a brindar alimentación, controles veterinarios, espacio adecuado y cuidados permanentes para la mascota. Las autoridades remarcaron que el objetivo es promover adopciones responsables y sostenidas en el tiempo.

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