River y Rosario Central chocan en una semifinal que promete máxima tensión

Si algo le faltaba a esta definición del Apertura para alquilar balcones era un cruce con tanta historia, presente y voltaje como el que protagonizarán River y Rosario Central. Este sábado desde las 19.30, en el césped de Núñez, el equipo de Eduardo Coudet buscará dar un paso decisivo hacia su primer título bajo el mando del “Chacho”, pero enfrente tendrá a un “Canalla” que llega no sólo con el brillo de Ángel Di María, sino también envuelto en un clima de sospechas y declaraciones cruzadas que calientan la previa. Unas semifinales que sin dudas pondrán de pie a cualquier fanático del fútbol argentino.