Los Fabulosos Cadillacs, hoy en Tucumán: hora y lugar de un show que despliega 40 años de trayectoria

Cuando el disco “Bares y fondas” comenzó a sonar en 1986, Los Fabulosos Cadillacs tenían apenas un año de historia y cabalgaban sobre “Yo quiero morirme acá”, “Basta de llamarme así”, “Galápagos” y “Silencio hospital”. Hace una década sacaron su última grabación de estudio, “La salvación de Solo y Juan”. y ahora tienen sobre sus espaldas la recopilación “En vivo en el Zócalo de México”. De una punta a la otra, acumulan 16 álbumes, premios MTV, Gardel, Konex y Grammy y una trayectoria que la proyecta como banda latinoamericana de referencia en la fusión del ska con ritmos caribeños, que indican a bailar pero con canciones que abordan lo que pasa en la sociedad en cada contexto.