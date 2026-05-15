Cómo cerró la semana el dólar, tras la suba de este viernes

El economista aclaró que la emisión asociada al giro de utilidades tendría impacto inflacionario únicamente si los $6 billones depositados por el Tesoro se utilizan para cancelar deuda y terminan convirtiéndose en pesos en circulación. En cambio, indicó que la cancelación de Letras Intransferibles no tendría efectos sobre los precios porque se trata de “un movimiento contable” que favorece al Tesoro en detrimento del patrimonio del Banco Central.