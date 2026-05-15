Cómo cerró la semana el dólar, tras la suba de este viernes

Resumen para apurados
- El dólar mayorista subió a $1.394,50 este viernes en Argentina tras un alto volumen de negocios, aunque el balance semanal cerró con una baja del 0,3% por la oferta de exportadores.
- La liquidación de exportadores sostuvo la calma cambiaria. En paralelo, el BCRA transferirá $24,4 billones al Tesoro para cancelar deudas, una medida cuestionada por su impacto contable.
- El FMI evaluará la próxima semana un desembolso de U$S 1.000 millones para reservas. El mercado vigila la inflación y los vencimientos de deuda de julio ante la incertidumbre local.
El dólar operó en alza este viernes en los distintos segmentos del mercado cambiario, aunque el balance semanal dejó una leve baja para el tipo de cambio mayorista.
En una rueda marcada por un fuerte volumen de negocios en el segmento de contado, que alcanzó los U$S 758,6 millones, el dólar mayorista avanzó $3,50, equivalente a un 0,3%, y cerró en $1.394,50 para la venta.
Pese al incremento diario, el analista Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, señaló que “en la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista bajó $3,50 (-0,3%), contra una suba de $7 registrada en la semana anterior”.
En tanto, el dólar al público en el Banco Nación subió $5, o 0,4%, y finalizó en $1.420 para la venta. Por su parte, el dólar blue retrocedió $5 y cerró a $1.415, luego de haber llegado a negociarse a $1.425 durante las primeras horas de la jornada.
“La abundante liquidación de exportadores y la oferta privada sostienen la calma cambiaria en el corto plazo. Sin embargo, persisten focos de incertidumbre por los vencimientos de deuda en julio y el ruido electoral”, analizó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.
En paralelo, el Banco Central informó esta semana que pondrá a disposición del Tesoro Nacional $24,4 billones correspondientes a las utilidades obtenidas durante el ejercicio 2025. El monto más que duplica en términos nominales los recursos transferidos el año pasado y, ajustado por inflación, representa un incremento real cercano al 59%.
Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics, explicó que “el giro de utilidades del Banco Central es un mecanismo de financiamiento monetario al Tesoro Nacional; una herramienta que el propio Gobierno cuestiona moralmente, pero que igualmente utiliza”.
Según detalló el especialista, de los $24,4 billones anunciados, $6 billones quedarán depositados en la cuenta del Tesoro en el BCRA, mientras que otros $18,4 billones serán destinados a la recompra de Letras Intransferibles actualmente contabilizadas en el activo de la autoridad monetaria.
Casas sostuvo además que, “contrariamente a lo que sostiene el Gobierno, estos movimientos no fortalecen el balance del Banco Central, sino que lo deterioran”. Argumentó que los $6 billones depositados por el Tesoro pasarán a constituir un pasivo para el BCRA, mientras que la cancelación de Letras Intransferibles implica utilizar ganancias del organismo para rescatar activos emitidos por el propio Tesoro.
“En los hechos, el Banco Central termina financiando la recompra de instrumentos que integran su propio activo. El resultado es un deterioro patrimonial por doble vía para la autoridad monetaria: suben los pasivos y caen los activos. En contrapartida, el Tesoro obtiene pesos, gana margen para cancelar deuda en moneda local y reduce su deuda con el BCRA”, afirmó.
El economista aclaró que la emisión asociada al giro de utilidades tendría impacto inflacionario únicamente si los $6 billones depositados por el Tesoro se utilizan para cancelar deuda y terminan convirtiéndose en pesos en circulación. En cambio, indicó que la cancelación de Letras Intransferibles no tendría efectos sobre los precios porque se trata de “un movimiento contable” que favorece al Tesoro en detrimento del patrimonio del Banco Central.
Desde Max Capital, los analistas señalaron que “el Tesoro probablemente utilice estos fondos, si fuera necesario, ante menores niveles de rollover de deuda en pesos y potencialmente si aumenta la demanda de dinero, o para sostener el crecimiento del crédito validando menores niveles de rollover”.
Por su parte, Ian Colombo, asesor financiero de Cocos Gold, consideró que “hoy el carry trade no está tan cantado como antes y obliga a ir a instrumentos largos para conseguir una tasa de interés relevante porque las cortas están dando muy poco premio”.
A su vez, Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, remarcó que uno de los principales factores a observar es “el nivel de tasa real corta negativa”, además de las condiciones de liquidez en pesos, las compras del Banco Central y los flujos de ingreso y salida de dólares.
“También es importante considerar que la variación promedio del trimestre móvil para la inflación viene corriendo por encima del dólar. Asimismo, mantener prudencia fiscal es otro de los pilares para sostener el anclaje de expectativas”, agregó.
En este escenario, el Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que su directorio se reunirá la próxima semana para evaluar la segunda revisión del programa vigente con la Argentina, un paso necesario para habilitar un desembolso de U$S 1.000 millones destinado a reforzar las reservas internacionales del país.