Crece la división entre superricos de EEUU por los impuestos a las grandes fortunas

Estas diferencias fueron consignadas en un informe perodístico de Nathaniel Meyersohn para la cadena CNN, que reflejó además las divisiones políticas y generacionales dentro de los sectores más ricos de Estados Unidos. Figuras históricas como Warren Buffett y Bill Gates respaldaron durante años mayores impuestos a los superricos como una responsabilidad cívica. En cambio, muchos empresarios tecnológicos más jóvenes, con una visión más libertaria, cuestionan la capacidad del Estado para administrar esos recursos y consideran que pueden asignar el dinero de manera más eficiente desde el sector privado.