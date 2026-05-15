La Cámara Federal resolvió que Pagani no puede ser candidato a otro mandato en la UNT

El rector Sergio Pagani no podrá ir por otro período al frente de la UNT.
Resumen para apurados
- La Cámara Federal de Tucumán suspendió la candidatura de Sergio Pagani a rector de la UNT para evitar un tercer mandato consecutivo y cumplir con el estatuto de alternancia.
- La justicia determinó que una nueva postulación vulneraría las normas institucionales. La medida surge en medio del proceso de renovación de autoridades en la universidad nacional.
- Esta resolución judicial obliga a la UNT a buscar nuevos liderazgos para el Rectorado, marcando un hito legal sobre los límites a la reelección en el ámbito académico regional.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
Ranking notas premium