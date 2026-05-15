Secuestraron más de una tonelada de hojas de coca ocultas en un camión cargado con soja

Resumen para apurados
- La Policía Federal incautó el jueves más de una tonelada de hojas de coca ocultas en un camión con soja en Salta. El operativo en la ruta 34 terminó con dos hombres detenidos.
- Tras una investigación de la Fiscalía de Orán, se detectó el camión que viajaba hacia Rosario. Los efectivos hallaron precintos aduaneros manipulados y 34 bolsas entre la soja.
- Este operativo refuerza la vigilancia contra el contrabando en el norte del país. La justicia federal ahora investigará los nexos de esta red que intentaba abastecer a Rosario.
Efectivos de la División Antidrogas San Ramón de la Nueva Orán de la Policía Federal Argentina realizaron un operativo durante la madrugada del jueves en el norte de la provincia de Salta, donde interceptaron un camión que transportaba más de una tonelada de hojas de coca ocultas entre una carga de soja. Como resultado del procedimiento, dos hombres fueron detenidos.
La investigación se desarrolló en el marco de una causa tramitada ante la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán. Bajo directivas del fiscal federal, los investigadores realizaron tareas de vigilancia y seguimiento sobre un camión Mercedes Benz que, según las pesquisas, se dirigía hacia la ciudad de Rosario, en Santa Fe, transportando presuntamente mercadería ilegal, entre ellas hojas de coca, cigarrillos e indumentaria.
De acuerdo con la información obtenida durante la investigación, el rodado atravesaría la localidad de Pichanal durante la madrugada, motivo por el cual el Ministerio Público Fiscal autorizó su inmediata detención en caso de ser detectado en tránsito.
Finalmente, el vehículo fue interceptado sobre la ruta nacional 34, a la altura de la localidad de Santa Rosa, en el departamento Orán.
Durante la inspección externa, los efectivos detectaron una irregularidad en la lona del acoplado: un precinto aduanero junto a una soga pasante que presentaba un nudo particular, presuntamente producto de un corte y posterior manipulación.
Ante esta situación y con autorización judicial, los uniformados desmontaron la lona y descubrieron numerosos bultos de distintos tamaños ocultos entre la carga de soja.
Como resultado del operativo, se secuestraron 34 bolsas que contenían hojas de coca en estado natural, cada una con un peso aproximado de 30 kilogramos, totalizando más de una tonelada del producto vegetal.
Tras una nueva consulta con la Fiscalía Federal interviniente, se dispuso el secuestro de la sustancia vegetal, la intervención de la Aduana Nacional, el secuestro del camión y el acoplado, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares hallados durante el procedimiento. Los dos hombres involucrados quedaron detenidos a disposición de la Justicia Federal.