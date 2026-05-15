El BCRA reveló que pagó U$S17,7 millones en intereses por el swap activado con Estados Unidos

“En el cuarto trimestre de 2025, el BCRA concertó operaciones con el Tesoro de Estados Unidos, las cuales fueron canceladas previo al cierre del ejercicio. El monto del swap de monedas, en el marco del acuerdo antes mencionado, ascendió a U$S2.500.000. Los intereses pagados por esta operatoria ascendieron a u$s17.743”, precisó el organismo, al aclarar que las cifras fueron expresadas en miles de dólares.