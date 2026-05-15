El BCRA reveló que pagó U$S17,7 millones en intereses por el swap activado con Estados Unidos
La autoridad monetaria informó por primera vez el costo financiero de la utilización de U$S2.500 millones de la línea acordada con el Tesoro estadounidense. El repago se habría realizado con financiamiento del BIS de Suiza.
Resumen para apurados
- El BCRA informó el pago de U$S17,7 millones en intereses al Tesoro de EE.UU. por el uso de U$S2.500 millones de un swap para estabilizar el mercado cambiario a fines de 2025.
- La medida, parte de un acuerdo de U$S20.000 millones, buscó frenar la volatilidad cambiaria. El repago se habría concretado mediante un préstamo del Banco Internacional de Pagos.
- Es la primera vez que la entidad detalla los costos de esta asistencia. El swap sigue vigente como recurso para fortalecer reservas y mitigar la presión por dolarización.
El Banco Central (BCRA) confirmó que desembolsó U$S17,7 millones en intereses a Estados Unidos (EEUU) por la utilización parcial del swap financiero acordado con el Departamento del Tesoro norteamericano.
La información surgió de los estados contables del ejercicio 2025 difundidos en las últimas horas y representa la primera vez que la entidad monetaria detalla el costo de esa asistencia por U$S2.500 millones.
“En el cuarto trimestre de 2025, el BCRA concertó operaciones con el Tesoro de Estados Unidos, las cuales fueron canceladas previo al cierre del ejercicio. El monto del swap de monedas, en el marco del acuerdo antes mencionado, ascendió a U$S2.500.000. Los intereses pagados por esta operatoria ascendieron a u$s17.743”, precisó el organismo, al aclarar que las cifras fueron expresadas en miles de dólares.
Según trascendió en el mercado, la cancelación del tramo utilizado del swap se habría concretado mediante otra fuente de financiamiento. En ese momento, operadores financieros estimaron que el repago se realizó con un préstamo otorgado por el Banco Internacional de Pagos (BIS) de Suiza.
Esa hipótesis parece encontrar respaldo en el mismo documento oficial, donde el BCRA informó facilidades crediticias con el BIS por $3.648.541.750.000, equivalentes a unos U$S2.500 millones, consignó el diario "Ámbito".
El monto reconocido por la autoridad monetaria resultó considerablemente inferior al mencionado meses atrás por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien había señalado que la activación del swap generó “decenas de millones en ganancias para los estadounidenses”. De todos modos, el BCRA no aclaró si la cifra difundida corresponde al costo total de la operación, en un acuerdo cuyas condiciones permanecieron bajo estricta reserva.
La operatoria se enmarcó dentro del programa de estabilización cambiaria firmado el 18 de octubre entre la Argentina y Washington, que contempló una línea de hasta U$S20.000 millones. El entendimiento se alcanzó en medio de la volatilidad financiera y cambiaria registrada tras las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires.
El swap, que continúa vigente, fue presentado por el Gobierno como una herramienta para fortalecer las reservas internacionales y ampliar la capacidad de intervención del BCRA frente a la presión sobre el dólar.
En términos prácticos, la operación implicó que el Tesoro estadounidense adquiriera pesos e inyectara dólares en un contexto marcado por una fuerte dolarización de carteras.
La cancelación de la asistencia había sido confirmada el 9 de enero por Bessent. En esa oportunidad, el funcionario de la administración de Donald Trump aseguró que “Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitado giro de la línea de swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria actualmente no tiene pesos”.