José Luis Daza: “La economía tocó fondo y estamos viendo brotes verdes en todos los sectores”

En la antesala de la difusión del dato oficial de inflación, el secretario de Política Económica, José Luis Daza, se mostró enfático sobre el rumbo del país. “La economía ya tocó fondo y comenzó a reactivarse”, aseguró. Según la mano derecha de Luis Caputo, la desaceleración del IPC es irreversible -comparándola con la “ley de gravedad”- y están dadas las condiciones para un crecimiento sostenido sin desequilibrios internos ni externos.