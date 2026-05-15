José Luis Daza: “La economía tocó fondo y estamos viendo brotes verdes en todos los sectores”
En la Bolsa de Comercio de Córdoba, el viceministro de Economía descartó una nueva crisis, proyectó un superávit comercial milmillonario y lanzó duras críticas al gradualismo y a la presión impositiva provincial.
Resumen para apurados
- José Luis Daza afirmó en Córdoba que la economía argentina tocó fondo y comenzó a reactivarse, destacando una desaceleración irreversible de la inflación bajo el plan oficial.
- El funcionario defendió las medidas de choque frente al gradualismo y destacó la compra de reservas del Banco Central, proyectando un superávit masivo en los sectores extractivos.
- El gobierno prevé estabilidad sin desequilibrios y presiona a las provincias para bajar impuestos, buscando atraer inversiones externas en un escenario de competitividad global.
En la antesala de la difusión del dato oficial de inflación, el secretario de Política Económica, José Luis Daza, se mostró enfático sobre el rumbo del país. “La economía ya tocó fondo y comenzó a reactivarse”, aseguró. Según la mano derecha de Luis Caputo, la desaceleración del IPC es irreversible -comparándola con la “ley de gravedad”- y están dadas las condiciones para un crecimiento sostenido sin desequilibrios internos ni externos.
Reservas y transformación productiva
Daza destacó la velocidad de acumulación de divisas, al señalar que el Banco Central compró reservas a un ritmo equivalente a U$S20.000 millones anuales, lo que superó con creces la meta inicial de U$S7.000 millones.
Además, proyectó un futuro ambicioso traccionado por el sector extractivo: "Solo en energía y minería vamos a tener U$S500.000 millones de superávit de pagos", vaticinó.
El fin del gradualismo
Uno de los puntos más firmes de su exposición fue la defensa de las reformas de choque sobre el gradualismo. Daza argumentó que mantener recursos en sectores estancados "deja atrapada a la gente" y limita la capacidad de inversión en áreas de mayor potencial.
“Los países que dejaron de lado el gradualismo crecieron”, sentenció, instando a los empresarios a buscar eficiencia e incorporar tecnología para competir globalmente.
Críticas a las provincias y el "efecto Thiel"
El funcionario no esquivó la tensión con los gobernadores. Denunció que, ante cada baja de impuestos nacionales, las provincias aprovechan para aumentar la presión fiscal local. “Las provincias más austeras y competitivas serán las que atraigan los negocios”, advirtió.
En un tono más distendido, citó al magnate Peter Thiel, quien tras comprar una propiedad en el país, le confesó que en Argentina “está todo barato, empezando por la tierra”, reforzando la idea de una oportunidad histórica de inversión.